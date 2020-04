Conagua suministra y verifica agua en hospitales

Desde el pasado 18 de abril a la fecha la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha entregado 130 mil litros de agua potable mediante pipas en diversas clínicas, centros de salud y hospitales de San Luis Potosí, informó Joel Félix Díaz, director local de la dependencia federal.

Félix Díaz indicó que con el objetivo de sumar esfuerzos a la estrategia del Gobierno de México para contener el Covid-19, la Conagua inició el operativo para apoyar con el suministro de agua potable en centros de salud y hospitales del estado, por lo que a la fecha la brigada de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias (PIAE) ha entregado 130 mil litros de agua potable mediante pipas en diversas clínicas, centros de salud y hospitales.

Mencionó que además del suministro de agua, personal de las áreas de Calidad del Agua y el área Técnica de la Conagua llevan a cabo acciones de monitoreo de cloro residual libre en el agua de los hospitales designados por la Secretaría de Salud para atender a los pacientes de Covid-19, que incluye al Hospital Central de Alta Especialidad "Dr. Ignacio Morones Prieto", el Hospital General de Zona No. 02 del IMSS, el Hospital General de Zona No. 50 del IMSS, el Hospital General de Zona No. 01 IMSS, el Hospital General de Soledad, Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y en seis organismos prestadores del servicio de agua potable en el estado.

Respecto a estos últimos, el director local de la Conagua indicó que a partir de esta semana se integrarán al monitoreo de cloro residual libre, todos aquellos organismos operadores de localidades mayores a 20 mil habitantes, con el fin de garantizar la calidad de agua para el consumo doméstico.