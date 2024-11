Conagua podría reemplazar el ducto completo de El Realito: Gallardo

La remodelación del Hospital de Valles, así como temas de abasto de agua, con atención a las presas El Realito, Las escobas y La Maroma, fueron parte de los temas que se vieron en la reunión de este lunes en Palacio Nacional, con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Así lo informó en entrevista el gobernador, Ricardo Gallardo Cardona, quien destacó que el nosocomio ubicado en Ciudad Valles será remodelado en su totalidad, “va a quedar totalmente el nuevo; fue una prioridad para nosotros pedirlo, incluso antes que pedir carreteras”, comentó.

El mandatario estatal anunció que en breve iniciarán las mesas de negociación para tratar de rescindir el contrato con la presa El Realito “para que la operación la tome Conagua y que con inversión federal pueda arreglarse el ducto, hacerlo totalmente nuevo para que la capital pueda contar con agua”.

Adelantó que “obviamente habrá resistencia de la empresa, aunque saben todo lo que han incumplido y fallado, lo que le ha robado a los potosinos, “ellos vinieron y me prometieron a mi mismo hace un año en una reunión con gente de la empresa, en la que aseguraron que iban a cambiar todo el ducto, y no cumplieron, ni siquiera en el ´tramito´ que iban a arreglar”.

Por lo anterior consideró que la empresa Aquos está a destiempo en todos los sentidos, “nuestra prioridad es tener a El Realito funcionando al 100 por ciento y con agua”. Anunció que de igual forma pretende empezar a la brevedad con la presa de Las Escobas, “que también será una realidad para la capital”.

Este embalse arrancaría con el ejercicio 2025 por parte de Conagua y la Comisión Estatal del Agua, en un proyecto con una inversión de 600 millones de pesos “para que no se vuelva a desfogar agua de la presa San José, todo lo que llueva ya no se va a tirar; antes no había un vaso de captación atrás y todo entraba a la San José que la desperdiciaba al abrir compuertas”, explicó.

Añadió que, con la gran cortina que se va a colocar en ese vaso de captación, “se va a llenar y vamos a tener otros cinco millones, mínimo, de metros cúbicos almacenados, que es lo que tiraba la San José”.

Finalmente Gallardo Cardona dio a conocer que se va a retomar el proyecto de la presa de La Maroma, en Matehuala, “es el segundo proyecto de la Conagua con nosotros, vamos a retomarlo y arreglaremos el tema de aquí a diciembre, para que el próximo año podamos arrancar con esa presa y dotarle de agua al altiplano”.