Con unos baños, tapan memorial por las víctimas de feminicidio en SLP

Desde hace días, el mural dedicado a las víctimas de feminicidios, inaugurado el 18 de mayo de este año y realizado en conjunto con Narrativas Dignas y el colectivo de familias “Por ellas, Poe todas y por nosotras”, ha sido obstaculizado por la instalación de dos estaciones de baño público. Esta acción ha generado una profunda indignación entre las defensoras de derechos humanos y familiares de las víctimas.

Juana María Olivo / El Sol de San Luis

Sofía Viramontes, defensora de los derechos humanos de las mujeres y víctima colateral del feminicidio de su hermana Lupita Viramontes en el año 2012 en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, expresó su frustración y rabia por la situación. "El día sábado que pasamos por el lugar sentimos indignación y rabia. No se ha respetado la memoria de nuestras hermanas e hijas y no sabemos el origen de estos baños públicos. Entendemos que es un espacio que suele ser ocupado en cualquier situación, pero también había más adelante otra pared para colocarlos. No era necesario realizar esta acción y le exigimos a las autoridades correspondientes que pongan atención al hecho", declaró.

Viramontes subrayó la falta de respuesta por parte de las autoridades, a pesar de haberse comunicado con el director de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV), quien se comprometió a revisar el caso con el municipio. Sin embargo, han pasado dos días y los baños públicos siguen en el lugar. El encargado del estacionamiento también se ha deslindado de la responsabilidad, a pesar de que se le ofrecieron favores a cambio de permitir la colocación del mural.

"Nos enoja ver esta situación y que solo se trate de pasarse la culpa sin tomar cartas en el asunto. Las familias y nuestras hermanas e hijas merecemos respeto y justicia. De lo contrario, las familias se verán en la necesidad de tomar acciones para corregir esta situación porque ya estamos cansados de que no tomen la responsabilidad. Nuestra lucha no es un juego y tampoco representamos una burla para las autoridades y la sociedad. Queremos que nuestros derechos sean respetados y validados", afirmó Viramontes.

Por lo que las familias integrantes de este colectivo y quienes gestionaron este proyecto esperan una pronta solución y una muestra de respeto hacia la memoria de las víctimas de feminicidio, así como el reconocimiento y validación de los derechos de sus familias.