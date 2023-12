Con orden judicial, logran remodelar escuela en Santa María del Río

Padres de familia de la escuela primaria Manuel José Othón, pararon actividades en la institución educativa debido a que quieren la revisión de cuentas de los últimos cuatro ciclos escolares, ya que denuncian hay opacidad en la institución.

Frenaron actividades en la escuela ubicada en la calle José María Flores de esta capital potosina, para solicitar la presencia del Comité de Transparencia de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, para que intervenga en el proceso de rendición de cuentas de la institución y de los integrantes de la Asociación de Padres de Familia. En específico solicitaban que se estudiarán los ciclos 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, y 2022-2023.

Cortesía

Los quejosos manifestaban que estaban inconformes con los responsables de la Asociación de Padres de Familia, porque desconocen cómo fue el proceso de designación, así también porque la dirección general de la institución en conjunto está propiciando un entorno de hostilidad porque no permite la transparencia, pues existe la duda de que pueda haber algún hecho de corrupción.

Para sus hijos piden mejoras en la cooperativa ya que se están ofreciendo alimentos de poca calidad y a un elevado costo, tampoco se les informa el destino de las ganancias de este tipo de negocios.

La señora Patricia Martínez, denunció que recientemente no se anunció que la directora general del plantel dejó la titularidad del mismo, sin entregar cuentas, "pedíamos a ver que dónde están estas personas, por eso se tomó el plantel porque teníamos una semana que no había directora, presumimos de malversación de fondo, pero no sabemos qué pasa en realidad hasta que nos cuenten todo".

Cortesía

Tras este plantón las autoridades de la SEGE, llegaron y atendieron las inconformidades que se denunciaron "muchos de los padres de familia no sabían de las anomalías que estaban ocurriendo, tomamos la escuela porque no teníamos respuesta, ni siquiera está yendo la tesorera ni la presidenta de la asociación. Prometieron llamar a la anterior directora para que entregue cuentas y acusamos directamente a la directora Guadalupe Isabel Infante Cuevas y a la presidenta de la sociedad Andrea Hernández Lomas".

Mencionó que ya designaron a una nueva persona que se va a encargar de la dirección general de la institución y tendrá que velar porque se transparente el uso de los recursos públicos de esta institución educativa. Al poco tiempo de tomar las instalaciones reanudaron las actividades escolares pues solo querían que se presentara la autoridad para que conociera de este caso.