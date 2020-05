Con manifestación, piden despensas a gobierno federal

Habitantes de colonias marginadas del sur de la ciudad, se manifestaron frente a la delegación de la Secretaría del Bienestar para exigir apoyos para hacer frente a la contingencia sanitaria.

Este miércoles, habitantes de diferentes colonias del sur de la ciudad, como 6 de Junio, Margarita Morán, Tierra Blanca, Urbi, Mantial, Olivos, entre otras, se manifestaron frente a la delegación de la Secretaría del Bienestar para pedir que se les apoye con despensas para hacer frente a la pandemia.

El Sol de San Luis

Manifestaron que entre los habitantes de estas colonias hay obreros, albañiles, amas de casa, trabajadores de mercados, quienes se han quedado sin ingresos económicos a causa de las restricciones que ha generado el coronavirus, que se ha sumado a carencias que ya tenían previamente, como falta de agua y drenaje.

En ese sentido, acusaron que también han dejado de recibir el suministro de agua potable mediante pipas, "o compramos gel (antibacterial) o compramos un kilo de tortillas o un kilo de huevo", y señalaron que "nos morimos de hambre o nos morimos de este virus".

Reconocieron que al salir a manifestarse se arriesgan a contagiarse de coronavirus, sin embargo aseguraron que ya no tienen otra salida, puesto que hay familias que ya no tienen qué comer, y reprocharon que esta es la tercera ocasión en que se manifiestan y no han sido atendidos por las autoridades federales.

Sin cerrar el paso a la circulación vehicular, gritaron consignas como "¿qué queremos? ¡despensas!", "nos dicen: en la casa quédate, pero en la casa no tenemos qué comer", "Covid 19 nos encerró y el salario nos lo quitó".

Adelantaron que continuarán con las manifestaciones hasta recibir un programa alimentario por parte de las autoridades federales.