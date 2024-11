Con llamado a la resistencia, marcharon contra reforma judicial en SLP

Al grito de “¡México resiste!”, este domingo se llevó a cabo una marcha más en contra de la reforma judicial y la desaparición de los organismo autónomos, y hubo un llamado especial a no desistir, pues la presencia fue notoriamente menor a la de otras movilizaciones.

Este domingo, trabajadores del Poder Judicial de la Federación e integrantes de la asociación Potosinos con Valor, realizaron una manifestación que partió del Jardín de Tequis hacia la Plaza de Armas por la avenida Carranza para externar su rechazo a la reforma judicial y a la desaparición de los organismos autónomos.

Al dar arranque a la marcha, José Alberto Meade Mendizábal, presidente de la asociación Potosinos con Valor, reconoció que la convocatoria fue menor a la de protestas anteriores, sin embargo llamó a marchar “con la frente en alto” y con orgullo por defender la democracia y las libertades en el país, y la caminata inició con gritos de “¡México resiste!”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

En la Plaza de Armas frente al Congreso del Estado, se dio la palabra a Mariela Narváez, que a nombre de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación señaló que “hoy contamos un luto que no es solo nuestro, es el luto de un pueblo que creía en la promesa de un futuro donde el poder no estuviera concentrado en unas pocas manos, sino equilibrado y vigilado por la división de poderes”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Sin embargo advirtió, “que no confundan nuestro luto con rendición, porque cada trabajador del Poder Judicial Federal, desde jueces, juezas, magistrados y magistradas, secretarias y secretarios, actuarios y actuarias, oficiales, han demostrado que luchar por la justicia es más que un trabajo, es una vocación, y aunque hoy el futuro puede parecer incierto llevamos la llama de la resistencia en cada uno de nosotros”.

El menaje fue secundado por Meade Mendizábal, quien hizo referencia a las palabras de Manuel J. Clouthier en cuanto a que “solo está vencido el que ha dejado de luchar, y hoy no estamos vencidos”, con lo que llamó a no desistir, e incluso, a pensar en la conformación de una “policía ciudadana” que ayude a que se ejecuten las sentencias del Poder Judicial, pues destacó que actualmente, la policía que depende del Ejecutivo es la que tiene que ejecutar las sanciones contra quienes no obedecen las sentencias, lo cual no hacen por estar al servicio del Ejecutivo, “lo que no tiene el Poder Judicial son dientes para hacer cumplir sus acuerdos y su sentencias”.