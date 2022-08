Con la esperanza de obtener su lincencia de conducir, potosinos pasan la noche haciendo fila

Piden solucionar el problema, solo dan 60 fichas por día La plataforma digital de la dependencia estatal, siempre esta sobresaturada o no funciona, comentan

En el frío, a la intemperie, pernoctan potosinos a los alrededores de la Feria Nacional Potosina FENAPO, para conseguir una licencia de conducir gratuita, solo entregan 60 diarias y tienen que pasar la noche, esperando poder obtener una cita hasta el día siguiente para acceder a este documento oficial.

Muchos saliendo del Teatro del Pueblo prefieren quedarse en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina, para apartar tu cita en el módulo de de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado. No les importa el frío que van a pasar, las incomodidades y el mal clima de las gélidas noches del mes de agosto que pegan en esa zona de la ciudad.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Eusebio Antonio Cervantes, pasó la noche a las afueras de la Fenapo esperando que a eso de las 7:00 de la mañana, algún burócrata llegue y le revise que trae consigo la correcta documentación, para posteriormente ser recibidos a eso de las 11:00 de la mañana donde le darán una cita para conseguir una licencia gratuita.

Asevera que prefiere quedarse ahí apartando un lugar porque los otros medios para conseguir este documento no funcionan, como es la plataforma digital de la dependencia estatal, que siempre esta sobresaturada o no funciona.

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

"Se vino a quedar a dormir aquí?, ahorita llegué como a las a las 3:00 de la mañana porque nomás nos dan 60 fichas para hacer el trámite, a las 7 vienen nos abren ahí en el primer proceso nos revisan papeles y ya nos dan las citas a partir de las 11 de la mañana.

Hay otros lugares para realizar este proceso pero están saturados según reporta este usuario que llegó bien enchamarrado para no pasar tanto frío, ya que se quedan en plena calle, aunque confiados de que recibirán su licencia.

"Viniendo a esta hora se puede hacer este trámite, me vine con una buena cobija tengo esperanza de que me den la licencia, ya hice la cuenta y sí me va a tocar, si alcanzo".

Patricia Calvillo | El Sol de San Luis

Durante todo el transcurso del evento ferial estuvo esta dinámica, fue testigo porque al tener varios vehículos, acudió en dos ocasiones para formarse junto con su compadre.

"Aquí yo vine porque es más legal y me dio más confianza, va uno a las recaudadoras de Finanzas y aparte piden cita, no funciona la página, ya batalla uno. Preferí venir aquí, vine bien preparado con mis papeles y una buena chamarra. Nos dan la cita después de las 11:00 y este proceso es gratis, las placas y la licencia, ya, sí debemos una multa o cambio de propietario nos cobran un cargo".