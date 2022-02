Con escrito, piden a las autoridades informe sobre el paradero de “El Mijis”

Ex diputados, organizaciones y ciudadanos en lo particular, exigen información detallada a las autoridades estatales, respecto a lo que se hace para dar con el paradero del ex diputado Pedro César Carrizales Becerra, desaparecido desde el pasado 31 de enero.

A través de un escrito, ex diputados, organizaciones civiles y ciudadanos, piden al Gobernador del Estado, al Fiscal General, a la Presidenta de la Directiva del Congreso y a la Presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un informe detallado respecto de lo que han hecho para la pronta localización con vida de Pedro César Carrizales, quien habría desaparecido en el trayecto de Coahuila a Nuevo León.

También repudiaron "los hechos de desaparición personas en nuestro Estado, pues rechazamos seguir viviendo en un mundo que se normaliza la violencia, la impunidad, la discriminación y el racismo. Nos negamos a vivir un mundo lleno de violencias para nuestros hijos, hijas, le hacemos un llamado contundente a cumplir con los Tratados internacionales en materia de derechos humanos y ser un garante de nuestra Constitución Mexicana".

Manifestaron su solidaridad con la familia de Carrizales Becerra ante la incertidumbre y desesperación que enfrentan con la desaparición del ex diputado, y destacan que "el Estado debe ser responsable y garante de salvaguardar todos y cada uno de los derechos humanos estipulados en nuestra Carta Magna y signados por el Estado Mexicano en Tratados internacionales".

El escrito es firmado por el Observatorio Indígena Mesoamericano, Frente Amplio Opositor, Guardianes de la Sierra de San Miguelito, Cátedra Socialista Antonio Gramsci, los ex diputados Marite Hernández Correa, María del Consuelo Carmona Salas, Alejandra Valdés Martínez, Mario Lárraga Delgado y Angélica Camacho, además de ciudadanos por individual.