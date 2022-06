Con dibujos el señor Antonio reclama justicia para su hijo; desapareció hace 2 años

La desaparición forzada y no localización de un familiar lacera de manera permanente a la víctimas colaterales, quienes en el proceso de búsqueda han encontrado diversas maneras de comunicarle a la sociedad el dolor y la angustia que significa para ellos no saber nada del paradero de quienes aman.

Tal es el caso del señor Antonio González Garay, padre de Osiel Adonai González García, un joven de 15 años de edad que desapareció en el muncipio de Matehuala el 10 de septiembre del 2020.

El señor Antonio, ha podido explorar a través del dibujo una manera más de dar a conocer el caso de su hijo y también el pesar que como familia enfrentan al llevar casi dos años sin rastro de su querido Adonai.

"La única manera que puedo decir o expresar lo qué siento, mi dolor, y lo que pasa por mi mente", compartió.

Sus dibujos representan el retrato vivo de Adonai; joven, lleno de vida y con una mirada inocente que lo distingue.

A través de unos trazos a lápiz el señor Antonio manifiesta emotividad, conciencia, pero sobre todo la esperanza de un padre que desea volver a ver a su hijo.

Osiel Adonai desapareció de manera misteriosa, pues nada se supo de él, luego de acudir a una tienda de abarrotes, desde entonces la familia González García comenzó la búsqueda del rastro de su hijo, una investigación que hasta ahora se mantiene estática por las autoridades y que solo se mantiene activa gracias a la búsqueda de su padre en diferentes perímetros de otros municipios del estado.

Cada dibujo que realiza el señor Antonio representa un sentimiento genuino hacia su hijo Adonai, en dónde las palabras que escribe en sus obras componen versos que reclaman justicia y verdad.

Una disciplina artística en la que se ha adentrado este padre buscador, y quién menciona ha sido una catarsis para desahogar el dolor que significa para él y su familia, no saber nada de Adonai.

"Me distrae en no pensar otras cosas que me pudieran afectar. Hijo mi flaquito hermoso, papá sigue adelante con tú búsqueda hasta el último aliento daré, pero primeramente Dios te encontraré hijo. Aclarando que no se dibujar pero me nace de corazón y lo hago para mí hijo", señaló

Sin duda el arte también sirve como protesta y para contar las historias de quienes hoy no están y siguen siendo buscados, el señor González Garay es hoy un ejemplo de que la creatividad artística puede convertirse en activismo, en lucha y en la voz de decenas de víctimas.

