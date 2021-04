Con carta pastoral, obispos de SLP piden a población y autoridades atender desafíos

Los Obispos de la Provincia Eclesiástica de San Luis Potosí dieron a conocer una carta pastoral en la que plantean cuatro desafíos emergentes que solicitan sean atendidos por la población y autoridades.

Los desafíos emergentes que identifican los obispos de San Luis, Matehuala, Ciudad Valles y Zacatecas, son: la violencia, principalmente la ejercida en contra de las mujeres; “la cultura del descarte” que vulnera la vida y la dignidad humana; la imposición de una ideología que debilita la Institución Familiar; y la participación ciudadana y responsabilidad social, esto en el marco del proceso electoral en curso.

En el caso de la violencia, destacan que “al inicio de este año 2021, se han incrementado muchas formas de violencia, dentro y fuera del ámbito familiar. Entre las víctimas, destacan las mujeres que son acosadas, vejadas, violadas, asesinadas… formas sutiles y cruentas de machismo, que las ponen en una situación permanente de angustia y desamparo. A algunas de ellas, no se les da credibilidad cuando denuncian y otras más, son revictimizadas”.

Debido a ello califican como urgente, fortalecer el compromiso de las autoridades, en la lucha contra la trata de personas y la persecución de los delitos contra las mujeres.

En lo que respecta a la “cultura del descarte” refieren que una muestra de ello “es la vulneración de la vida de seres humanos al inicio de su desarrollo en el vientre materno, o en la última etapa de la existencia, cuando la vejez y la enfermedad se hacen presentes”; esto en referencia a la intención de legalizar la interrupción del embarazo y de las iniciativas de ley a favor de la eutanasia.

En el caso de la interrupción del embarazo, se pronuncian por una adecuada educación sexual, acompañamiento integral a las mujeres (médico, psicológico, económico y legal) para que no deban afrontar solas un embarazo no planeado; mientras que en el caso de la eutanasia, plantean que “en lugar de ello, se deben promover leyes que hagan más accesibles los cuidados paliativos, la humanización en la atención al enfermo, el acompañamiento integral de todas las necesidades del enfermo (físicas, emocionales, espirituales, etcétera). No hay que olvidar que la verdadera muerte digna, es vivir dignamente hasta el final”.

En el caso de la “imposición de una ideología”, hacen referencia al término “autonomía reproductiva”, como un derecho de la mujer a decidir sobre la propia maternidad, y aunque destacan que la Iglesia Católica condena la discriminación, advierten que algunas iniciativas de ley pretenden sancionar la “discriminación por identidad sexual o expresión de género”, por parte de las asociaciones religiosas, lo que podría llegar a censurar el derecho humano a la libertad religiosa y la libertad de expresión de las Iglesias y los ministros de culto.

De esta manera, en el cuarto “desafío emergente” mencionan la participación ciudadana, pues advierten que “las próximas e históricas elecciones, en junio de 2021, serán decisivas para que todos los ciudadanos participemos responsablemente, en la elección de los gobernantes y legisladores, que se comprometan en la búsqueda del bien común, el bienestar social, la construcción de la paz y la “amistad social”, en la defensa de la vida humana, desde la concepción, hasta la muerte natural, y el respeto a la dignidad de todos los seres humanos”.

