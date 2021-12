Con cambios al contrato hicieron que HC costará 100 mdp más

Después de firmar el contrato original para la construcción del Hospital Central, la pasada administración realizó más de 30 adendums modificatorios, esto representó un incremento superior a 100 millones de pesos, esto es, por decir lo menos, sospechoso.

El titular de la Secretaría General de Gobierno, José Guadalupe Torres Sánchez, advirtió además que, un hospital de alta especialidad requiere de un helipuerto para recibir pacientes y órganos para trasplantes, por lo que será proyectado construir uno.

El funcionario estatal advirtió que al Hospital Central se le tiene muy revisado, y voy a explicar por qué, dijo, “sucede que se firmó un contrato original, pero después hubo más de 30 adendums modificatorios, que subieron considerablemente el monto de ejecución, ese es el primer tema”.

Cada vez iban subiendo más de precio, y al final tuvieron más de 100 millones de pesos, por lo que tenemos que checar eso a detalle, sobre todo si tomamos en consideración que es un hospital de alta especialidad y que ni siquiera se proyectó un helipuerto.

Refirió como en días pasados quedó demostrado que esta instalación es necesaria para recibir pacientes, para recibir órganos para trasplantes, “un helipuerto es de suma importancia en un hospital de esa naturaleza, que no suceda lo que en días pasados, que se tuvo que trasladar a pacientes y aterrizar ahí mismo, en la glorieta”.

De igual forma indicó que en el tema de las denuncias legales hay que ser muy cuidadosos, no informar cosas que no se tengan realmente documentadas, “pero sí suena muy sospechoso el que hayan sido tantas modificaciones, no una ni dos que serían entendibles, pero más de 30 adendas es una locura”.

El encargado de la política interna adelantó que la presente administración estatal tendrá que construir el helipuerto, “nosotros lo tendremos que hacer, porque ya vimos que es muy necesario”.

Finalmente Torres Sánchez reveló que funcionarios de esa dependencia se encuentran afinando varias situaciones “lo tardado se debe precisamente a la falta de atención y de responsabilidad; para nosotros el tema de salud no es poca cosa, es una de las prioridades junto con el tema de seguridad y por eso estamos muy al pendiente de esto”, aseguró.