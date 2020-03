Con alegría y risas se quitan las penas: Balón

Hablar con un payasito es inmiscuirse en lo más profundo de la comicidad, porque vienen a la mente esos pasajes que se inundan de bromas, chistes, música, baile, concursos y todo eso que hacen estos personajes para hacernos reír hasta el cansancio o bien hasta las lágrimas. Y para no quedarnos con la duda de cómo son estas personas que se caracterizan para ser únicos, acudimos con Federico, a quien en los escenarios le llaman “Balón”.

Él como ser humano también ha escondido el llanto, las preocupaciones, la ausencia en las reuniones familiares, y por supuesto la felicidad que le provoca su familia, por el gran apoyo que siempre le han dado, eso sí, ¡nunca ha quedado mal en sus eventos!, siempre responsable desde hace 29 años, pisa los escenarios no importando su estado de ánimo, y da lo mejor de sí en cada una de sus actuaciones, y a preguntas expresas de El Sol de San Luis, nos contesta lo siguiente:

¿Por qué elegir el nombre Balón?

Bueno, porque en un inicio éramos dos payasitos que incursionamos en este mundo de la comicidad y el entretenimiento y, nos denominamos Balón y Balín, por los personajes de las caricaturas en ese entonces.

¿Aparte de la comedia qué otras actividades realizas?

Hace años que estoy inmerso también en la conducción y la coordinación de eventos, labor que me ha dejado innumerables satisfacciones, por el número de personas que llegan a conocerte, a relacionarte con ellos y a intercambiar experiencias, favores o conocimientos.

¿Balón siempre ha cumplido compromisos?

Eso sí, nunca he dejado nada, porque lo que hago, realmente lo disfruto es un oficio o profesión que te deja múltiples satisfacciones, y más porque en su mayoría son chiquitines que te admiran asombrados por tu caracterización y por los números que les presentas.

¿Qué momentos importantes has sacrificado en tu vida personal por cumplir tus presentaciones?

De todo, pero los que más te pesan, son los familiares, porque te conviertes en el gran ausente, muchos ya saben que los compromisos profesionales no los puedo dejar, pero siempre va el comentario “otra vez no vino”, “prefiere a los desconocidos que a su familia”, y etcétera.

¿Una actuación que te haya marcado un gran recuerdo?

Cuando tuve mi primer evento masivo, al lado de mi esposa y mis hijos para ¡más de cuatro mil gentes!, fue para una empresa privada y por supuesto que llevé el rol estelar, ahí coseché aplausos hasta el cansancio, una gran satisfacción sin lugar a dudas, ¡ah, y por cierto! el evento se publicó en El Sol de San Luis, el gran diario del Centro de la República.

¿Con tu personaje realizas labores altruistas?

Sí, es algo que siempre he realizado porque el ayudar engrandece y te trae mucha suerte, hay que ser compartidos y te irá siempre bien. Hago eventos y lo que recolecto, ya sea dinero, despensas, ropa abrigadora, etcétera, lo canalizo para los más necesitados, eso hago y haré por siempre, hay mucha gente que requiere de ayuda.

¿Balón ha hecho reír mientras llora en, su interior?

Sí, varias veces, algunas muy fuertes que tan sólo de acordarme, me dan ganas de llorar, pero hay que sacar fortaleza para hacer feliz a la gente que te contrata, ellos quieren la diversión y el trabajo es el trabajo, y más si eres profesional, y así seguiré, cumpliendo donde me presente, pase lo que pase.

¿Alguna vez Balón ha tropezado, y cómo se ha levantado?

Tropiezos he tenido como toda persona, pero el chiste es asimilarlo, tomar consciencia para poder remediarlo y procurar que no vuelva a suceder, en ocasiones, apoyándome con mi familia, mi esposa, mis hijos, ya que ellos son los que me inyectan el ánimo y el amor para retomar el camino, gracias a Dios, siempre para adelante.

¿Qué consejos les das a los jóvenes para que se alejen de las drogas?

Primero que sean conscientes de que a nadie obligan a tomarlas y que se fijen en lo que pasa con tantos chavos que van por sin ningún rumbo, la vida es para disfrutarla, para realizarse en algún ámbito, para tener metas siempre, para mejorar cada día en lo que hacemos, y no es mi mensaje, sino de todos los que toman conciencia de lo que hacen y son.

¿Principales satisfacciones de tus presentaciones?

Lograr que las personas, sin importar su edad, se olviden por un momento de sus preocupaciones y puedan reírse aunque sea por unos instantes; también lograr que los niños se diviertan como tal, porque en la actualidad actúan como pequeños adultos.

¿Cómo saber qué le gusta al público?

Pienso que a todas las personas nos gusta divertirnos, y no sentirnos ofendidos o agredidos, y con base en eso desarrollo mi trabajo.

¿Cómo se actualiza Balón?

De acuerdo a los temas y música que se encuentra de moda, y que sea de interés tanto para los niños como para los adultos, porque ellos son mi preocupación y mi prioridad, para que se diviertan y queden satisfechos... ¡claro, siempre hablando bien de mi show!

¿Por qué Balón es un payaso diferente a todos?

No sé si soy diferente, pero mi trabajo siempre lo he basado en el respeto hacia el público y he tratado de dejar en cada una de mis presentaciones un mensaje positivo hacia el respetable. y así seguiré , seguiré cumpliendo, pase lo que pase