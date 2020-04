No todos tienen internet para entrarle a programa 'Aprende en Casa': SNTE

Aún y cuando ya se han escuchado quejas de maestros por incremento de la carga de trabajo a consecuencia del Covid-19, desde la Secretaría de Educación Pública (SEP), se emprendió el programa 'Aprende en Casa' el cual debería replantearse porque en las zonas rurales no cuentan ni con con internet, consideró Alfredo Martínez de Dignidad Magisterial de la sección 26 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).

"Los maestros desde que empezó esta situación se prepararon y están haciendo llegar la información a los estudiantes, pero lo que no se ha pensado es en que en las áreas rurales no hay acceso a internet, los que no tengan ningún medio tecnológico van a a tener que trabajar en otras estrategias".

Este sábado se llevó a cabo la décimo octava Reunión Nacional plenaria extraordinaria del Consejo Nacional de Autoridades Educativas (CONAEDU), dónde participaron los responsables de las 32 secretarías de Educación del país, junto con el titular de la Secretaría de Educación Pública, SEP, Esteban Moctezuma Barragán.

Se tomará como auxiliar de este programa al Internet, que se indicó no debe sustituir a los libros de texto gratuitos que se entregaron al inicio del ciclo escolar en todo el país, con ello se prevé iniciar el ciclo escolar este próximo lunes 20 de abril.

Con este programa se pretende concluir el calendario escolar en México, aún y cuando nos encontremos en plena emergencia sanitaria.

Se intentó conocer la opinión del titular de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, SEGE, Joel Ramírez Díaz, sin embargo no contestó para hacerle los cuestionamientos al respecto, ni los líderes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, SNTE.