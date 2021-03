Comunidad Tenek, entregan bastón de mando a José Luis Romero Calzada

Ciudad Valles, S.L.P..- En una ceremonia en el ejido de la Subida, del municipio de Ciudad Valles, el candidato a gobernador por el partido Redes Sociales Progresistas (RSP), José Luis Romero Calzada, recibió de manos del Gobernador de la etnia Tenek su bastón de mando y la reconocieron como su Gobernador.

El abanderado a la gubernatura por el partido Redes Sociales Progresista (RSP), agradeció de gran corazón, esta gran responsabilidad y dijo “que no se habla de pobreza, pobreza es la que se trae adentro, no la que se ve por fuera y la pobreza va de la mano con el abuzo de las autoridades, por eso hoy juntos la zona Tenek y un servido podemos convertirnos en cómplices para cambiar la historia de esta región, por eso es hora de cambiar la historia”.

Cortesía | Redes Sociales Progresista

Los habitantes lo recibieron con un huapango Huasteco, Romero Calzada dijo que recibir el bastón de mando es una responsabilidad muy grande, una responsabilidad que se debe de asumir, pero sobre todo no fallarle a la gente, porque la gente ya esta cansada de tanta mentira de tanto engaño, el 23% de la gente de San Luis Potosí son indígenas, 2 de cada 10 mujeres, son las que tiene empleos informales de las zonas indígenas, eso debe de terminar, no pueden estar pisoteando a esta gente.

Aseguró que “El Tecmol” es diferente porque es un empresario, un emprendedor que siempre ha buscado servir a la gente, no por el interés de robar, si no por el interés de servir, “Tecmol” es empresario, nace de generar empleos, no de servirse de las personas, “Tecmol” no tiene mascaras “Tecmol “no viene a buscar engañar.