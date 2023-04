Comunidad de Derramaderos por fin contará con servicio de agua potable

Comunidad de Derramaderos del municipio de Villa de Arista contará con servicio de agua potable, que beneficiará a un total de mil 600 habitantes, así lo informó su alcalde Bernabé Mares Briones.

"Les prometí que no descansaría hasta lograr que todas las familias de la comunidad de Derramaderos contaran con el servicio de agua potable, y hoy con la suma de esfuerzos se ha logrado hacer llegar el vital líquido hasta sus hogares, por lo que me satisface informarles que el pasado viernes, en compañía de los beneficiados".

Esta obra contará con la ejecución de ampliación de la Red de Agua Potable, misma que será apoyada en un 50 por ciento por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el otro 50 por ciento por parte del Ayuntamiento de este municipio.

"Hay que agradecer al Ing. Joel Félix Diaz, Director de la Comisión Nacional del Agua, en San Luis Potosí, ya que gracias a su apoyo, 50% CONAGUA y 50% Municipio, pudimos hacer posible esta importantísima obra".

Mares Briones además señaló que ya eran bastantes años que está comunidad sufría de la escasea de este servicio, por lo que esta obra será beneficiosa para brindarles el abasto suficiente de agua, pues se trata de una zona semiárida que enfrenta los estragos de la sequía de manera constante.

"Siempre lo más importante era tener el agua no podemos simplemente vivir si no tenemos ese vital líquido, no podemos avanzar como comunidad ,no podemos hacer nada sin el agua y ellos lo saben, han sufrido durante muchos años".

Parte de estas obras también conllevan la rehabilitación de la zona de un pozo, la integración de una línea de conducción para las tomas y un tanque elevado, que beneficiará a mil 600 habitantes de esta comunidad.