Compras de pánico encarecen servicios y medicamentos: Clúster Médico

La pandemia por el Covid-19 no sólo provocó compras de pánico en los medicamentos, sino también en los servicios de suministro de oxígeno, y la alta demanda de éste causó que los precios se incrementarán entre un 30 y un 50 por ciento.

Así lo señaló el presidente del Clúster de Turismo Médico en San Luis Potosí, Jaime Chalita Zarur, quien reconoció que en semanas pasadas se vivió una situación complicada en aquellos hospitales que no tenían reserva suficiente de oxígeno, para atender el incremento en el número de personas en terapia intensiva, sin embargo afortunadamente el abastecimiento ya se ha regulado.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

"No sólo de hospitales sino también de particulares hay compras de pánico, y esto nos lastima porque la gente compra cosas que no necesita y se las queda, y cuando alguien más las requiere no se pueden usar; esto ha sucedido no sólo con el oxígeno sino también lo hemos visto con los medicamentos", expresó.

El empresario manifestó que es importante concientizar a la población para no caer en el "terror" a enfermarse y así evitar las compras de pánico, tanto de oxígenos como de medicamentos, pues desafortunadamente hay personas que su vida está en riesgo y que realmente han necesitado del servicio, pero se quedan sin él por la escasez.

Finalmente dijo que un paciente podría llegar a desembolsar desde 25 mil hasta 30 mil pesos por día, por recurrir a un servicio de suministro de oxígeno en un hospital privado, junto con la aplicación de otros medicamentos y uso de otros equipos médicos que son necesarios para la atención del Covid-19.