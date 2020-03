Complicado panorama económico para este 2020 en México

A casi tres meses de haber iniciado el 2020, el panorama económico que se prevé para México es que se repita la misma historia del año pasado con un nulo crecimiento; aunado a ello hay gran incertidumbre por las próximas elecciones en Estados Unidos, las cuales se llevarán a cabo en el mes de noviembre.

Señaló lo anterior el economista, Juan Carlos Méndez Ferrer, quien consideró que a como están las expectativas al día de hoy, lo que se espera es que el Gobierno Federal implemente políticas fiscales y monetarias expansivas para fomentar la economía; por lo que habrá que esperar a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presente los precriterios de política económica a principios de abril.

“Esperemos que la acciones que se hagan en este 2020 puedan detener esa tendencia de tener un decrecimiento en la economía”, externó.

Recordó que comparado con las elecciones de 2016 de EUA, había mucha más incertidumbre, y eso se venía reflejando en el incremento del dólar que alcanzó los 22 pesos; no obstante dijo que históricamente en elecciones anteriores, se ha coincidido que cuando hay mala época económica el presidente en turno no se ve favorecido, lo que ahorita “tiene preocupado al presidente Donald Trump”, por lo que el gobierno estadounidense “no se va a quedar quieto” y va tratar de equilibrar la situación para que su economía no decaiga.

“Si la economía va bien, premian al presidente en turno para su siguiente periodo, pero si la economía va mal, pues entonces lo castigan. Aunque habría qué ver cuáles son los lineamientos de Trump, no sólo internos sino también a nivel internacional, y principalmente respecto a México”, añadió.

Por otro lado, dijo que un tema que es sumamente relevante y que no se ha tocado es la ratificación del T-MEC, y es que en Canadá aún no es aprobado por el Congreso; aunque es probable que el gobierno canadiense esté esperando a que pase la contingencia del Covid-19, pues ahorita hay mayor preocupación en ese tema y ellos como economía están blindándose.