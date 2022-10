Comparecerán ocho funcionarios ante el Congreso por Glosa del Primer Informe

La Junta de Coordinación Política (JUCOPO) del Congreso del Estado, definió el calendario para las comparecencias de funcionarios estatales con motivo de la Glosa del Primer Informe de Gobierno, a celebrarse el 18 y 25 de octubre próximo.

El presidente de la JUCOPO diputado José Luis Fernández Martinez informó que los funcionarios que serían llamados a comparecer, serán los titulares de las Secretarías: General de Gobierno; Finanzas; Salud; Seguridad Pública y Protección Ciudadana; Educación; Desarrollo Económico; Desarrollo Social y Regional; y Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas.

“Nosotros tenemos una ruta para el formato, sería una exposición del compareciente por un tiempo determinado que es un tema técnico que ajustaremos en los próximos días y posteriormente a esto, la idea sería que viniera una ronda de preguntas, respuestas, réplica y contraréplica con cargo a los legisladores y los comparecientes, más o menos así estaría integrado y la idea que sea los días martes, 18 y 25 de octubre, es probable que sean dos por la mañana y dos por la tarde”.

Agregó que de acuerdo al trabajo de comisiones en la revisión del informe, puede tomarse el acuerdo de agregar algunas otras comparecencias, pero consideró que “con la presencia de estos ocho funcionarios abarcaríamos todos los aspectos del Plan Estatal de Desarrollo, tendríamos la representación de gobernabilidad, de seguridad pública, salud, de educación, desarrollo económico e inversión en infraestructura, y creemos que estamos completos, pero si hubiera algún interés de un funcionario en particular, no estamos cerrados, no está concluido el acuerdo”.

Asimismo, informó que aprobaron el proyecto de presupuesto del Poder Legislativo para el ejercicio fiscal 2023, en donde se contempla una partida especial de 150 millones de pesos para la construcción de una nueva sede del Congreso del Estado, la cual cuente con las medidas de accesibilidad y de inclusión necesarias para personas con discapacidad, así como espacios suficientes para el desarrollo del trabajo legislativo.

El diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la JUCOPO, señalo que en este tema, está por finalizar el tema de la donación del predio que albergará al nuevo edificio legislativo, el cual se pretende se ubique cerca de las instalaciones de la FENAPO, y sea un edificio moderno y eficiente, que cumpla con las medidas de acceso y ubicación.

“La idea es construir un edificio moderno, que cuente con todas las áreas necesarias y suficientes para el trabajo del Congreso, que no se tenga la necesidad de arrendar otros inmuebles y que sea sobre todo, un edificio que tenga todos los elementos de inclusión para poder recibir a todas las personas en ese recinto; yo ponía como ejemplo lo agotado que está el salón de plenos, que si tuviéramos un diputado que tuviera problemas de movilidad sería prácticamente imposible que fuera al salón de Plenos”.

Señaló que al desocupar los edificios que actualmente albergan las oficinas del Poder Legislativo, tanto en el recinto legislativo como el edificio Presidente Juárez, donde se ubican las oficinas, al ser propiedad del Gobierno del Estado, podrá disponer de ellos, ya sea para albergar otras dependencias u organismos.

En el apartado de sueldos y salarios de los legisladores, el legislador señalo que no se pretende ningún incremento, por lo que se contemplan en los mismos términos que los ejercidos en el presupuesto 2022; y se tiene previsto establecer también una partida de 5 millones de pesos para la realización de consultas a pueblos y comunidades indígenas, y persona con discapacidad.

“Las consultas a pueblos y comunidades indígenas que llegaron para quedarse y es un ejercicio que va a ser reiterativo entre los poderes del estado, y está plasmado una partida especial para ese fin, y creo que el presupuesto va en términos generales adecuado y suficientes para poder desarrollar el trabajo el próximo año”.

Más temas relacionados con "Congreso del Estado"