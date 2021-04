Compañeros niegan la licencia al “Mijis”

El pleno del Congreso del Estado rechazó la solicitud de licencia por tiempo indefinido al diputado independiente Pedro César Carrizales Becerra “El Mijis”, quien es postulado por MORENA como candidato a legislador federal plurinominal por la segunda circunscripción, en la cuota correspondiente al sector indígena.

La votación fue de cuatro votos a favor, 10 abstenciones y seis votos en contra, por lo que el legislador no podrá dejar la curul desde este 16 de abril como lo había solicitado y deberá seguir participando en la LXII Legislatura en las diversas comisiones a las que se encuentra asignado; la ley le permite seguir en funciones y ser candidato.

“El Mijis” enfrenta un proceso ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para sostener su candidatura a diputado federal como cuota indígena, luego de que autoridades del municipio de San Antonio denunciaran que el documento que presentó para justificar su ascendencia indígena era apócrifo.

Diputadas de diversos partidos políticos como María Isabel González Tovar del PRD, Beatriz Eugenia Benavente Rodríguez y Alejandra Valdés Martínez de MORENA, coincidieron en que no se puede permitir que se violenten los derechos de las personas que realmente son indígenas, avalando la participación del “Mijis”.

Criticaron severamente que no haya estado presente en las últimas sesiones y que se dedique a enviar puntos de acuerdo e iniciativas que ni siquiera lee, por lo que insistieron en que primero debe aclarar todo lo relacionado a su cuestionada candidatura, antes de solicitar la separación de su encargo.

Cuatro recursos contra "El Mijis"

Este miércoles se presentaron cuatro recursos legales ante el Instituto Nacional Electoral (INE) para cuestionar la candidatura de cuota indígena de Pedro César Carrizales Becerra "El Mijis", informó Juan Felipe Cisneros Sánchez, integrante del Observatorio Indígena.

El 30 de marzo salió a la luz que Pedro Carrizales tendría la candidatura a una diputación federal plurinominal por cuota indígena, para avalar dicha candidatura "El Mijis" presentó una carta emitida supuestamente por el Director de Asuntos Indígenas de Santo Domingo, quien al ser consultado por el INE, dijo no conocer al diputado y no haber emitido el documento; entonces se le pidió al diputado subsanar esas observaciones y presentó otro documento, ahora emitido presuntamente por el Director de Asuntos Indígenas de Axtla de Terrazas, quien también ha dicho no reconocer el documento.

Al respecto, representantes del Observatorio Indígena, de la asociación de Comunidades Indígenas de Tamazunchale y de la comunidad mazahua, presentaron cuatro recursos legales ante el INE mediante personas que tienen interés legítimo y jurídico porque participaron para postular a una candidatura por representación indígena y les fue negada.

Cisneros Sánchez recordó que ningún director de Asuntos Indígenas está facultado para emitir las constancias de autoadscripción indígena, sino que deben ser emitidas por la asamblea comunitaria, por lo que aún si la carta presentada por "El Mijis" es real, carece de validez.

También destacó que el diputado no cumple con los requisitos para ocupar una candidatura indígena, ya que "no ha prestado en ningún momento servicio comunitario, no ha desempeñado un cargo tradicional, no ha hecho trabajo tendiente a mejorar las comunidades, no ha representado a alguna comunidad, nunca ha dado una faena, no puede ni debe ser candidato indígena porque no garantiza la representación ni los intereses de los pueblos y comunidades indígenas".

Al respecto, Michel Hernández Piña, de la asociación Cambio por San Luis, destacó que si los documentos que presentó el diputado a nombre del municipio de Axtla y Santo Domingo, resultan ser falsos, incurre en un delito grave, lo que abre la posibilidad a solicitar juicio político en su contra.

Señaló que incluso planean retarlo a un debate en lengua tének y náhuatl para comprobar la veracidad de su representación indígena, ya que al parecer, en el primer documento que presentó dijo hablar tének, y en el segundo dijo hablar náhuatl.

Hernández Piña advirtió la necesidad de reformar la ley que reglamenta este tipo de candidaturas, pues recordó que actualmente el diputado Rolando Hervert Lara está en el Congreso como cuota de representación indígena, y aunque también hubo un recurso en su contra, se le ordenó al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) elaborar los lineamientos para estas candidaturas, pero la reforma a la ley electoral se vino abajo por no haber consultado a las comunidades indígenas.

Mencionó que se pudiera incorporar el criterio del tribunal que habla de la autoadscripción calificada, en el que se pide que quien aspire a ella, debe comprobar que hay un vínculo afectivo con la comunidad, que ha tenido cargos en ella, que ha realizado faenas, que habla la lengua, entre otros aspectos que garanticen que los representa y conoce sus necesidades.

Con información de Mayra Tristán