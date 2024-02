¿Cómo identificar la andropausia y dónde atenderla en SLP?

12.3 hombres por cada mil presentan los síntomas de la andropausia, a diferencia de las mujeres que todas enfrentarán la menopausia. También se indica que de cada 10 mujeres que asisten a valoración por menopausia, sólo uno o dos hombres acuden a consulta por este proceso natural por el que atraviesan los del sexo masculino.

La andropausia ocurre cuando las hormonas andrógenas provocan la aparición de caracteres sexuales masculinos y son segregadas por las glándulas suprarrenales y los testículos; la más conocida es la testosterona, una de las que disminuye en este fenómeno. En éste, las capacidades sexuales del hombre disminuyen con la edad.

El nombre correcto de esta enfermedad es hipogonadismo de inicio tardío y consiste en la disminución de testosterona en el cuerpo de los varones. Resulta en el deterioro de las relaciones sexuales, afectaciones psicológicas y también en la actividad física de los pacientes, pero el principal problema, si existe una baja excesiva de esta hormona, es el riesgo de infarto coronario y alteraciones en los huesos.

Formalmente está reportado que a partir de los 40 y hasta los 75 años es cuando se presenta la andropausia; después de esta edad se puede considerar algo normal por el deterioro de la edad misma. Pero si se da entre los 40 y 50 años se considera patología.

En el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), están alertando a los del sexo masculino que enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hipertensión y obesidad, pueden desencadenar tempranamente este fenómeno en su cuerpo.

Los síntomas que básicamente engloban este tema son tres que son la disfunción eréctil y disminución de la libido; cansancio excesivo y alteraciones psicológicas derivadas de la disminución de testosterona, lo cual conlleva problemas de erección y, por ende, podría causar algún grado de depresión.

La recomendación que se hace es pedir atención médica a tiempo, si se presentan cualquiera de los signos mencionados, ya sea con un especialista, que en este caso son los urólogos, o a su Clínica de Medicina Familiar (CMF) del ISSSTE. Es importante que se olviden de los tabúes que hay alrededor, pues no está mal tener andropausia, lo que es irregular es que no se le de un manejo adecuado y a tiempo.

La andropausia no equivale a la menopausia femenina. En el caso de los hombres, pueden seguir teniendo hijos, hay pacientes de 80 años que han logrado concebir; pero no solamente es eso, el problema es que no se puede tener la relación sexual, porque no hay erecciones y porque ya no se tiene apetito sexual.