¿Cómo cuidar la salud mental antes y después del embarazo?

De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente Muñiz, en este país, la depresión en el embarazo se estima entre 9 y 14 por ciento, mientras que la depresión posparto va del 6.6 a 24.6 por ciento. Antes, durante y después del embarazo, es importante conocer que 2 de cada 10 mujeres llegan a tener serias complicaciones por descuidar su salud mental.

Desde los Servicios Estatales de Salud, SES, se hace imperioso dar a conocer que es importante que este sector de la población, identifique señales de alarma en las mujeres, tales como el retraimiento de la pareja o la incapacidad de vincularse con el bebé, tener cambios de humor repentinos, incapacidad para concentrarse; aumento de los niveles de ansiedad que pueden impedir los patrones normales de sueño y alimentación tanto para la madre como para la niña o el niño, tener sentimientos de culpa abrumadora, miedo o tristeza.

Se explica que una gran mayoría de mujeres sufre la depresión durante el embarazo y durante el primer año y tras haber parido se manifiesta este fenómeno. Lo lamentable de esta situación es que la gran mayoría de mujeres no acude a su institución sanitaria y 75 de ellas no son diagnosticadas, por lo tanto no reciben el tratamiento y atención que merecen.

La salud mental materna es el estado de bienestar emocional, psicológico y social de una mujer durante la planeación de un embarazo, el embarazo y un año después de que nace la o el bebé, por lo cual es fundamental para criar hijos mentalmente sanos, capaces de regular sus emociones, establecer vínculos significativos y confiar en sí mismos para resolver problemas.

Ricardo Solache / El Sol de San Luis

Se busca visibilizar y sensibilizar a la población potosina acerca de la importancia de prevenir, detectar y ofrecer tratamiento a los trastornos mentales durante esta etapa. Asimismo, se pretende incrementar la conciencia acerca de los problemas de salud mental materna, para que cada vez más mujeres busquen ayuda especializada y reciban el tratamiento adecuado.

Para que las mujeres embarazadas o mujeres que acaban de dar a luz superen este tipo de trastornos, deben apoyarse de otras personas para obtener ayuda y respaldo. Algunas recomendaciones que se hacen son escuchar a las madres y evitar juzgarlas, compartir los cuidados del bebé, favorecer el descanso de la madre, promover el ejercicio físico en el embarazo, procurar una dieta saludable en las madres y promover la lactancia materna. Además, se recomienda hablar con la familia, amigos o la pareja sobre sus sentimientos, buscar atención médica para obtener asesoramiento y, en caso de requerirlo, recibir prescripción de fármacos que ayuden a reducir los síntomas.

Para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno, se debe acudir al Centro de Salud más cercano a su domicilio, en caso de requerir atención será referida al Centro Integral de Salud Mental (CISAME). En caso de urgencia se puede recibir atención especializada en la Clínica Psiquiátrica "Dr. Everardo Neumann Peña".