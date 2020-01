Comercios se arman por inseguridad, revela Nuestro Centro

Ante el crecimiento de la inseguridad en San Luis Potosí, comerciantes y ciudadanos están comenzando a armarse, hay quienes están adquiriendo armas de fuego de bajo calibre y otros que cuentan aparatos para descargas eléctricas, con la finalidad de poder defenderse ante cualquier hecho delictivo que se presente.

El presidente de la asociación Nuestro Centro, Alberto Narváez Arochi, reveló tener conocimiento de que algunos negocios del primer cuadro de la ciudad se están armando para evitar ser víctimas de la delincuencia, aunado a ello hay otros que se están blindando y han colocado rejas en las afueras de sus establecimientos.

Alberto Narváez Arochi, Presidente de la Asociación “Nuestro Centro / Daniel Esquivel

“Hay negocios aquí en el Centro que sin decir nombres sabemos que se están empezando a armar. Cuando tu patrimonio, tu seguridad y la de tu familia se ponen en riesgo, creo que es un derecho fundamental el poder defenderte tu solo, si la autoridad no lo hace pues tú lo vas a hacer, es de sobrevivencia. No podría decir un estimado, pero ya son varias las personas que yo he constatado que se encuentran armadas”, expresó.

A pesar de ello, el empresario manifestó hacen un llamado a la población a no hacer justicia con mano propia, sin embargo reconoció que el temor generado por el incremento en la inseguridad ha orillado a los ciudadanos y comerciantes a tener que armarse.

Norma Rivera | El Sol de San Luis

Por otro lado, señaló que existe el compromiso del Gobierno del Estado de colocar cámaras de video vigilancia, de alta tecnología, en diversos puntos de la ciudad con la finalidad de prevenir e inhibir la delincuencia; se estima que serán alrededor de 400 cámaras las que se requieren pero hasta el momento ninguna ha sido instalada.

“Hasta ahorita no se han instalado, o al menos no nos han hecho del conocimiento de ello, si ya las hay lo desconocemos. Cuando se comete un delito, aparte de poder identificar a las personas se podrá saber con éstas qué rutas toman los delincuentes y así poderlos perseguir. Hay casos reciente en los que el uso de las cámaras han ayudado mucho, necesitamos más tecnología y más personal”, añadió.