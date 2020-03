Comercios pequeños prevén 80% de caída en ventas

La contingencia sanitaria por el virus Covid-19 ha provocado que las ventas en los pequeños comercios disminuyan hasta un 60 por ciento, y se prevé que la próxima semana el impacto sea aún mayor en estos, donde podrían llegar a una caída de hasta un 80 por ciento o más.

Señaló lo anterior el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (CANACOPE), Armando Reyes Sías, quien lamentó que esta situación se esté convirtiendo en un problema muy grave, el cual se podría traducir en la quiebra de muchos negocios porque varios, o tal vez todos, deberán cerrar mientras dure el periodo de contingencia.

Local Cambian protocolos en operativo antialcohol y “radar”

Comentó que pese a que las personas están haciendo compras de pánico, abasteciéndose de víveres para guardar cuarentena, las ventas en los negocios chicos no han crecido porque la mayor parte de la gente realiza sus compras en supermercados y centros comerciales, mientras que las tienditas están completamente solas.

“Para nosotros la situación económica no va a ser nada favorable, va a ser dañina, porque al no vender los negocios tienen riesgo de quebrar, el comercio pequeño no tiene capital para poder resistir un golpe de esta magnitud, entonces debemos irnos preparando para ver qué es lo que vamos a hacer en estos días que se vienen difíciles, ahorita todavía no lo resentimos pero se va a sentir a partir de la semana entrante”, expresó.

Por otro lado, manifestó que de momento ningún afiliado a Canacope ha cerrado sus negocios, aunque hay algunos que ya están contemplando hacerlo debido al temor de exponerse a sufrir un contagio, pues manejan dinero en efectivo; incluso, dijo, hay agremiados que reportan que gente de gobierno les están avisando que cierren sus establecimientos por 15 días.

“Quiero informarme bien quién ha ido a avisarles que deben cerrar sus negocios para saber si es el gobierno del estado o municipal, incluso hasta podría ser una mala información, pero la gente me ha venido avisar que les están diciendo que deben cerrar 15 días a partir de este sábado”, añadió.