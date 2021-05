Comercios mantienen protocolos sanitarios pese al semáforo verde: Nuestro Centro

Como la afluencia de gente ha incrementado considerablemente en las calles del Centro Histórico, los comercios establecidos no han relajado las medidas sanitarias, sino por el contrario, continúan reforzando sus protocolos principalmente en el acceso a las tiendas, a fin de evitar aglomeraciones.

Aseguró lo anterior la presidenta de la Asociación Nuestro Centro, Amparo Rosillo Izquierdo, quien comentó que debido a la permanencia del semáforo epidemiológico verde en el Estado, afortunadamente la gente ha empezado a salir con más confianza a consumir a los negocios, y por ende las ventas han ido mejorando.

No obstante, apuntó, desde Nuestro Centro siguen exhortando a todos los comerciantes continuar aplicando sus protocolos sanitarios, sobre todo el uso obligatorio de cubrebocas, la toma de temperatura, la aplicación de gel antibacterial al ingreso de sus clientes y respetar el máximo de aforo permitido para evitar aglomeraciones.

“Yo he visitado algunos negocios y he observado que siguen exigiendo los protocolos sanitarios. Donde sí realmente no se cuidan mucho las medidas de higiene es en el comercio informal, pero afortunadamente vemos que al menos el 90 por ciento de la población seguimos usando el cubrebocas y guardando sana distancia, y que los comercios establecidos lo siguen exigiendo”, expresó.

Por otro lado señaló que, lo que sí ha disminuido son las verificaciones en los negocios por parte de las autoridades sanitarias, pues cuando el Estado se encontraba en semáforo rojo era común ver inspectores en los negocios sancionando a quienes incumplían con los protocolos sanitarios, sin embargo ahorita se ha relajado mucho esa parte.

“Por lo pronto como estamos en semáforo verde y los comercios seguimos con nuestros protocolos, pues no he visto que haya verificaciones o sanciones; yo creo que los negocios han respondido bien, ellos son los primeros interesados en proteger al cliente y a ellos mismos, por lo que ya no es tan necesario que una autoridad nos esté vigilando y sancionando”, añadió.