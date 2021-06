Comercios esperan respiro económico por el Día del Padre

Aunque las ventas por el Día del Padre en los comercios son un poco menores a las que se registran por el 10 de Mayo, el sector comercial aun así espera tener un pequeño respiro económico por esta celebración, pues estiman un repunte de entre el 10 y 12 por ciento para estos próximos días.

En entrevista el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CANACO-SERVYTUR), Juan Servando Branca Gutiérrez, manifestó que este tipo de festejos representan “oxígeno puro” para los comerciantes y prestadores de servicios, después de lo difícil que fue el 2020; aunado a ello, el avance en el semáforo epidemiológico ha permitido que haya mayor flujo de gente en los negocios.

Explicó que, al igual que en el Día de la Madre, los giros que mejor se ven beneficiados por los festejos a Papá son el de tecnología, así como ropa y calzado, aunque esperan que la derrama económica también alcance otros giros, como en la venta de perfumes, relojes, pastelerías, chocolaterías, licorerías, restaurantes, entre otros.

“Tradicionalmente las ventas son un poco menores, tal vez podamos tener un incremento de entre el 10 y 12 por ciento, pero son cápsulas de oxígeno puro, en lo que vamos avanzando con el semáforo, y en lo que vamos incrementando la afluencia y las ventas”, expresó.

No obstante, el empresario hizo un llamado a la población en general no a no exceder su capacidad de pago, con las compras que realicen por el Día del Padre, pues en estos tiempos de pandemia y crisis económica hay que ser muy responsables con los gastos que generamos para evitar deudas a futuro.

“Hay que ser responsables con los instrumentos crediticios, no hay que endeudarnos hoy para deber seis o doce meses, o hasta más. En estos momentos de recuperación económica hay que buscar ser conscientes, priorizar los gastos, y más allá de buscar un regalo ese día creo que hay diferentes formas de demostrar el afecto a Papá”, agregó.