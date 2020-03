Comercios cerraron o trabajaron "a medias", por ausencia de mujeres

Este lunes, el centro de la ciudad lució distinto, casi desierto. Gran parte de sus establecimientos comerciales no abrieron, por la ausencia de sus empleadas; otros sí, pero con un moño morado en sus puertas en apoyo al movimiento #UnDíaSinNosotras. En otro tanto, pareció pasar desapercibida la fecha.

En corporaciones policiacas, pocas mujeres policías no laboraron, para otras “fue difícil” faltar.

#UnDíaSinNosotras / Aarón Cadena

Algunos transeúntes se detenían curiosos a leer letreros colocados en algunos establecimientos en los que se manifestaba el apoyo al 9M, e informaban que el martes se reanudarían actividades normales; otros comercios permanecieron cerrados, pero sin aviso alguno, pero se intuyó el respaldo.

En contraste, en los mercados como el “Miguel Hidalgo” y el “República” las actividades parecían normales, como cualquier otro día: Mujeres atendiendo puestos de frutas y verduras, o elaborando quesadillas o gorditas.

#UnDíaSinNosotras / Aarón Cadena

“Se ausentan a las que les pagan, nosotras no podemos...”, justificó una comerciante de dulces en el mercado “República” que, según su dicho, si no labora no come este día. Y parecía que algunas sí se habían sumado al paro, pero no. Eran locales que siempre están cerrados, que utilizan como bodegas.

Un comerciante, asegura que al menos el 80 por ciento de los locales -del mercado Hidalgo- son atendidos por mujeres.

#UnDíaSinNosotras / Aarón Cadena

Afuera, en las calles aledañas a los mercados, entre comercios abiertos y otros cerrados, se percibía una ausencia, una ausencia que obligaba a reflexionar.

Zapaterías, tiendas de ropa -en su mayoría para dama-, de artículos diversos e, inclusive, conocida liberaría y hasta sucursales bancarias, debieron cerrar o trabajaron a la mitad de su capacidad, por la falta de personal.

#UnDíaSinNosotras / Aarón Cadena

MUJERES POLICÍAS

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal dio a conocer que personal femenino de la corporación se unió al paro nacional, aunque en menor proporción; en su mayoría se trató de personal administrativo.

Se aclaró que para el personal operativo resultó complicado no presentarse a laborar, son quienes laboran como custodios en centros penitenciarios; sin embargo, de haberse ausentado, no aplicarán sanciones de ninguna índole.

En el caso de la dirección general de Seguridad Pública capitalina, se tomaron las previsiones necesarias para no afectar la operatividad de esta área.

Su titular, Edgar Oswaldo Jiménez Arcadia, confirmó que se dio la indicación a cada comandante de las áreas para respetar la decisión de las mujeres que no laboraron hoy, “y de hacer los ajustes necesarios, pero no se afectó la operatividad.

Sin embargo, también hubo mujeres que se presentaron a trabajar por iniciativa propia.