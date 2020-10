Comercio informal desestima uso de cubrebocas

A diferencia de los vendedores ambulantes de los alrededores del mercado “de los Huaracheros”, los instalados en otras áreas del Centro Histórico, como Eje Vial y otras arterias, no consideran el uso del cubrebocas, a menos que sean expendedores de alimentos o golosinas.

Ello, pese a que inspectores de la Unidad de Gestión del Centro Histórico tienen la encomienda de recordarles que el uso de esa prensa es obligatoria, además de que deben atender otros protocolos sanitarios.

Daniel Esquivel | El Sol de San Luis

Local Devotos a San Judas rompen la sana distancia

Desde hace semanas, los vendedores ambulantes adheridos al Movimiento Antorchista que trabajan en los alrededores de los mercados “de los huaracheros” y “Tomás Vargas” recibieron la instrucción de sus dirigentes para atender todos los protocolos que les han marcado las autoridades de salud.

Sin embargo, los que no pertenecen a esa organización no atienden los protocolos; sus dirigentes, dijeron, no les proporcionan ni cubrebocas ni gel antibacterial.

Así, a menos que se dediquen a vender alimentos, no utilizan el cubrebocas; ni los inspectores los están obligando.

Desde agosto pasado, cuando se hizo obligatorio el uso del cubrebocas, las autoridades municipales aseguraron que han desplegado operativos para notificar, tanto al comercio establecido como al informal, para que atiendan disposiciones sanitarias.

Sin embargo, encargados de puestos semifijos y ambulantes de Eje Vial aseguran que nadie les ha dicho que utilicen el cubrebocas; lo tienen por lo que escuchan en las noticias, pero generalmente no lo utilizan.