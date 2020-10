Comercio informal atiende protocolos sanitarios

Comerciantes informales adheridos al Movimiento Antorchista, que trabajan en los alrededores del mercado “de los huaracheros” continúan trabajando, pero prestando atención a los protocolos sanitarios y contribuir a romper la cadena de contagios de Covid-19. Aseguran que se mantienen sin recibir apoyos oficiales.

De las medidas inmediatas que tomaron los comerciantes, ubicados frente a los mercados de los Huaracheros y Tomás Vargas, fue la de asear sus espacios, delimitar con sana distancia sus áreas de trabajo, tener gel antibacterial a la mano, y que todos vendedores porten obligatoriamente cubre bocas, para protegerse y proteger sus clientes.

Señalaron que estas medidas las han tomado para evitar riesgos de contagio, porque todos los días tienen que salir a trabajar para llevar el sustento a sus hogares.

Todo ello, “aún con el riesgo de contagiarnos salimos a trabajar, porque de nuestra actividad depende que tengamos el pan en la casa, ya que al momento no hemos contado con el apoyo oficial, en particular del gobierno del estado, que a más de siete meses de contingencia sanitaria que impone guardarnos en casa, para evitar contagios, no se nos ha dado ni una sola despensa”.

Los ambulantes esperan que con la imposición del semáforo naranja no bajen sus ventas, ya que apenas se están recuperando en su economía, después de permanecer encerrados por varios meses y sin apoyo gubernamental.