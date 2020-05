Comercio formal inconforme por el cierre de negocios

Las autoridades estatales y municipales, a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) y la Unidad de Gestión del Centro Histórico están acudiendo a los comercios establecidos en el primer cuadro de la ciudad para exhortarlos a cerrar temporalmente durante la emergencia sanitaria, sin embargo han dejado de lado al comercio informal el cual no está acatando las medidas preventivas.

Así lo señaló Liliana Rangel Torres, comerciante y propietaria del Centro Platero, quien inconforme con la autoridad manifestó que aunque son conscientes de que su negocio no pertenece a un giro esencial, ellos no pueden cerrar sus puertas porque varias familias dependen de las pocas ventas que se generan, y aunque ellos sí han acatado las medidas de higiene les están pidiendo cerrar, mientras que el ambulantaje en las calles sigue creciendo.

“Yo les apuesto lo que quieran a que los ambulantes en esta contingencia van a seguir y se van a incrementar, porque cada vez vemos que hay más puestos y están provechando que muchos negocios están cerrados para ellos sacar sus mercancías a la calle. La mayoría de los ambulantes no traen cubrebocas, y no creo que ellos tengan un baño para que puedan estarse lavando las manos cada hora como nosotros”, expresó.

Señaló que, si bien, buscaron obtener alguno de los apoyos que están ofreciendo por parte del gobierno estatal y municipal, para poder hacerle frente a la emergencia sanitaria, sin embargo como no cumplen con todos los requisitos que solicitan, como estar dados de alta ante el Seguro Social, pues no pudieron acceder a dichos apoyos.

“No estoy en contra de acatar las leyes, pero nosotros cumplimos con todas las recomendaciones de sanidad, pero ellos dicen que no es esencial, lo que yo les pregunto es ¿esencial para quién?, porque para mí es esencial porque somos un negocio familiar y vivimos varias personas de esto, nosotros pagamos rentas y vivimos al día. No estoy en contra de que los ambulantes hagan su lucha pero no es justo para los que sí pagamos impuestos”, añadió.