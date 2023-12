Comerciantes “ven a los paisanos como cajeros automáticos “, se queja diputado

El diputado José Ramón Torres García presidente de la comisión de Asuntos Migratorios del Congreso del Estado, señaló que todos los prestadores de servicios en México no deben ver a los paisanos como un cajero automático o como un objetivo para abusar de ellos y despojarlos de los dólares que traen consigo.

En las gasolineras, casetas y demás servicios a los que recurren los paisanos, los trabajadores no deben abusar de ellos, se debe tomar el dólar a un precio justo y no querer pagarlo hasta en 15 pesos como ha ocurrido, pues hay muchos que tienen hasta 22 años que no vienen a México.

“Tienen muchos años sin venir porque no tienen papeles para regresar y desconocen a cómo está el tipo de cambio; hay que respetar a los paisanos, son ellos quienes mantienen la economía en este país, los que aportan para las fiestas patronales, la reparación de la capilla, el arreglo de calles, no hay que abusar”, puntualizó.

“Lamentablemente en muchos comercios y prestadores de servicios ven a los paisanos como cajeros automáticos y abusan de ellos al tomar el dólar a un precio por debajo de lo que se marca en el mercado, son prácticas que no deben de tolerarse y deben ser sancionadas”.

El diputado José Ramón Torres señaló que “debemos valorar el gran esfuerzo y sacrificio que realizan hombres y mujeres que abandonan su lugar de origen para ir en busca de mejores condiciones de vida a los Estados Unidos de Norteamérica y, que en muchas comunidades son una parte importante en la economía por el dinero que envían y las donaciones que realizan para que se hagan obras en sus comunidades”.