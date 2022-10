Comerciantes del centro histórico temen por bajas ventas con la "feria navideña"

Comerciantes establecidos en el Centro Histórico piden que no se descuide esta zona de la ciudad con la realización de la “feria navideña” que se llevará a cabo en las instalaciones de la Feria Nacional Potosina (Fenapo).

Luego de que el gobernador anunció que este año la “villa navideña” se instalará en los terrenos de la Fenapo para incluir más elementos, como juegos mecánicos y comercio, la asociación Nuestro Centro expuso su postura en contra al considerar que con ello se fomentará al comercio informal en lugar de apoyar a los negocios establecidos, a lo que el mandatario estatal ofreció lugares gratuitos para que los comerciantes del Centro Histórico se instalen en la feria.

Al respecto, Alberto Narváez Arochi, ex presidente de Nuestro Centro, señaló que “hemos sido muy claros que ese no es nuestro objetivo, el ir a pedir lugares para ir allá”, pues destacó que los comerciantes establecidos no cuentan con la infraestructura para ir a instalar un puesto en la Fenapo, por lo que en todo caso, tendrían que adquirir los materiales necesarios para llevar una sucursal a la feria, “qué negocio pequeño va a tener la capacidad”.

Recordó que los comercios apenas comienzan a recuperarse de los estragos de la pandemia, durante la cual por cierto, no hubo apoyo de las autoridades para los pequeños negocios, que fueron los más afectados con el cierre de actividades, por lo que lamentó que en lugar de tomar eso en cuenta, se promueva un evento que “se apoyará en la informalidad”, ya que son ese tipo de negocios los que se instalan en la feria.

Agregó que los comerciantes están a la espera de la temporada navideña para obtener ingresos que les permitan “seguir sobreviviendo y seguir trabajando el próximo año”, y con la realización de este evento se lastimará la economía, “la autoridad debería saber que es la formalidad la que genera riqueza y valor”.

Narváez Arochi manifestó que con la instalación de la pista de hielo, el árbol monumental y la iluminación navideña el año pasado, sí incrementó la afluencia de paseantes al primer cuadro de la ciudad, lo que a su vez repercutió en las ventas de los comercios de este sector, por lo que “lo que pediríamos -ya que al parecer está tomada la decisión (de instalar la villa navideña en la Fenapo)-, es que el Centro no lo vayan a descuidar, y que como año con año se le apoye llevando atractivos”.