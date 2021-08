Comerciantes de avenida de "Los Pinos", ignoran restricciones sanitarias

Soledad de Graciano Sánchez.- Aunque tienen conocimiento del retorno al indicador naranja en el semáforo de riesgo epidemiológico, el sector comercial formal e informal, no tienen conocimiento de las reglas sanitarias que están obligados a aplicar.

Ante la situación, El Sol de San Luis realizó un recorrido por una de las zonas comerciales más frecuentadas en el municipio, se trata del ubicado sobre la calle de Los Pinos, donde existe tanto establecimientos establecidos, como semifijos y la mayoría trabajando de manera normal.

Sin embargo este lunes inician las nuevas restricciones, en ese sentido el señor José, comerciante de artículos para vehículos, reconoció que no tiene conocimiento de cuáles son las nuevas reglas, “no la verdad no sé, pero es una mala noticia, porque nosotros aún no nos recuperamos del todo y otra vez empezamos”, lamentó.

Por su parte Armando, empleado en un puesto de flores, dijo que hasta el momento el responsable del negocio donde trabaja, a ellos no les ha informado nada, “yo no sé nada hasta el momento, nos trae de un puesto a otro, ahora me tocó aquí, y pues yo creo que el lunes nos dirán, no sé”, expresó.

Por su parte Juana María, encargada en un local de ‘gorditas’ dijo que lo que sabe, es lo que ha leído en las redes sociales, pero en este momento ninguna autoridad sea municipal o de salud, se ha acercado a los locatarios a informar sobre una instrucción precisa.

“La última vez que regresamos a rojo, nos enviaron un oficio, a todos los locatarios en un grupo de whatss en el que estamos, pero ahorita, de este cambio nadie nos ha informado nada, más que, lo que leemos y sí, sabemos que debemos de cumplir las medidas sanitarias, pero en cuanto a horarios, no nos han informado”, precisó.

Otro comerciante de tacos explicó que, lo que sabe es que todos los ciudadanos y todos los propietarios de los establecimientos se comprometan a cumplir con el protocolo de salubridad; recordó que es responsabilidad de cada uno de los establecimientos velar por la seguridad de ellos y los clientes.

