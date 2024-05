Colocaron un tendedero de denuncias contra un docente en la BECENE

Estudiantes de todos los niveles de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado, BECENE, colocaron una serie de pancartas en las instalaciones del edificio escolar, denunciando a un maestro que desde hace mucho tiempo acosa a los alumnos y ninguna autoridad hace nada al respecto.

Los afectados relataron que el supuesto acosador se llama "Francisco", quien impartía la cátedra en la licenciatura de español, al denunciarlo en una primera ocasión lo quitaron de esa materia y lo pasaron como apoyo a otra área para no dar clases, pero sigue laborando en la institución, debido a que tienen lazos familiares en la institución.

Cortesía / Alumnos de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado

En noviembre del año pasado ya habían denunciado que estaba molestando recurrentemente a uno de sus compañeros y realizaron una primera protesta, fue cuando le quitaron la cátedra de español, sin embargo su molestia se volvió a avivar porque el pasado 15 de mayo de 2024 lo vieron en la comida oficial del Día del Maestro, hecho que consideraron como desleal por parte dirección general de su escuela.

Sin embargo, no es el único caso ya que hay contadas denuncias de docentes que trasgreden la relación maestro-alumno.

En el tendedero de quejas los alumnos indignados señalaron “Disfrutaste la celebración del Día del Maestro, porque yo no disfruto verte a la cara todos los días, Acosador”, “Arruinamos una vida o sólo hicimos visible un caso de acoso”, “Cómo buscan formar docentes con valores y principios si no ponen el ejemplo”, “Acosador somos alumnos no Tinder”, “No deseo tener ningún tipo de confianza contigo, respeta mi espacio y mi privacidad”, “Javier detén las acciones inmediatamente, no estoy interesado en interactuar contigo”.

“Eres acosador o maestro J, no abuses de tu puesto”, “Basta de encubrir acosadores y callar víctimas”, “No por tener palancas tiene el poder de acosar”, “A ti, no te gustaría que acosen a tus hijos o si”, “cuando le toque a tus hijos no te quejes”.

Cortesía / Alumnos de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado

Los denunciantes estallaron en cólera porque en la página oficial de la Normal salió la fotografía del supuesto trasgresor, disfrutando de la comida del Día del Maestro, al externar su inconformidad inmediatamente se retiró la fotografía de la página, pero la replicó otra de facebook llamada Sororidad Normalista.

Se han realizado dos tendederos en la BECENE, uno el 25 de noviembre de 2023 y otro más el pasado 8 de marzo de este año y en las dos han puesto que el director protege a los acosadores y no ejerce acciones contra ellos.

Cortesía / Alumnos de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado

Este lunes 20 de mayo continuaron protestando porque afirman ya no quieren vivir en el miedo, y desean que tanto las autoridades del Sistema Educativo Estatal Regular, SEER, como el propio gobierno del Estado, sean enterados de las condiciones en que actualmente están envueltos la comunidad estudiantil y docente. Este mismo día, un grupo de maestros quería retirar abusivamente los carteles y las alumnas se organizaban para impedirlo, argumentando que ya están hartas de tanto maltrato y desinterés de las causas que tienen.

