Colocan tendedero de denuncias por violencia de género en la Becene

En la cancha de la Benemérita y Centenaria Normal del Estado (BECENE), estudiantes de la institución colocaron un tendedero de denuncias de violencia de género, hostigamiento y acoso sexual, entre otros. Se llenaron de mensajes como No es no, No más Silencio, Eres fuerte y estamos para ti, No más impunidad, Si encubres, eres parte del problema.

Revelaron casos de acoso por parte de algunos docentes y acusaron a las autoridades educativas de la institución de no hacer nada contra los presuntos agresores de la BECENE. Esta actividad la realizaron en conmemoración del 25N Día de la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Las estudiantes de licenciatura, Paulina Ponce y Regina Molina, explicaron que realizan esta actividad para visibilizar la violencia contra la mujer “es un tendedero, se pueden poner denuncias anónimas o frases para reflexionar, el objetivo es que se den cuenta de las situaciones que están pasando aquí en la Normal, porque realmente no, nos sirve tanto buzón, tanta queja”.

Es también un llamado a las autoridades que están encargadas de la institución porque aseguran no les están dando visibilidad a estos hechos de violencia de género.

Afirman que existen jovencitas que no pueden denunciar los hechos por temor, pero argumentan que hay quienes ponen a su agresor en este tendedero para que las demás personas, tomen sus precauciones. “Hay varias situaciones de acoso de maestro, pero también de alumnos”.

Nahum Delgado / El Sol de San Luis

Ejemplificaron que en ocasiones reciben piropos que “los disfrazan de pura violencia”. “Entonces está bien visibilizar esas frases y pues sí, más que nada la violencia que se está presentando dentro y fuera de la institución. Es recurrente, hay varios acosadores recurrentes, de hecho ya también estamos aquí cuidando el tendedero para que no arranquen sus nombres, porque también son entre los mismos alumnos y también hay varios maestros”.

Afirman que aunque denuncian no ha pasado nada en la solución de sus conflictos “han estado enteradas de estas situaciones, pero lo único que hacen las autoridades es quitar a los maestros y cambiarlos o esconderlos en una oficina, pero realmente tú los ves paseando en la normal como si nada, entonces realmente las autoridades no están haciendo nada y por eso es esta actividad”.