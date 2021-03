Colocan nombres de mujeres a calles del Centro Histórico

Las calles de la Capital Potosina fueron renombradas este 8 de Marzo Día Internacional de la Mujer. A primera hora un grupo de activistas, fueron el susurro de los nombres de aquellas mujeres que su historia de lucha y trabajo han marcado también el porvenir humano. Los nombres de Viridiana, Guadalupe, Melissa, Rocío, Fernanda y Dulce, fueron dispuestos en cada esquina del Centro Histórico para recordar que las mujeres también son parte del engranaje social que hace que este país siga de pie.

Enunciar y hacer presente su memoria en el transitar cotidiano y urbano, es una manera de reconocer su historia y presencia, así lo manifestó, Movilización Vivas nos Queremos SLP, quienes además refirieron que “Frente a una ciudad pensada en clave masculina, que invisibiliza las historias y las existencias de las mujeres; frente al lenguaje patriarcal, que nos coloca a las mujeres como acompañantes, amantes frágiles, musas silentes y cuerpos domesticados; frente a la historia de hombres, escrita por hombres, que nos ha pensado a las mujeres como otredad; frente a los múltiples riesgos y desgastes que vivimos las mujeres trabajadoras a lo largo de la pandemia de Covid-19; frente al agravamiento de la violencia machista durante la cuarentena; frente a las complicaciones que han surgido en el contexto de la pandemia, para dar continuidad a nuestra organización feminista en las calles; frente a todo ello, es que el día de hoy, 8 de marzo de 2021, Día Internacional de La(s) Mujer(es) Trabajadora(s), hemos intervenido nombres de calles, para ocuparlas con narrativas propias, y visibilizar a mujeres trabajadoras de San Luis Potosí”.

Del mismo modo recalcaron que los héroes que enmarcan la historia humana desdibujan por completo el transitar de las mujeres, sus acciones y su lucha, “Sus héroes no tienen valor alguno para nosotras, sus monumentos de hombres armados, o de hombres con traje, sus calles tapizadas de nombres de políticos y generales, sólo son un lienzo para intervenir con historias propias de lucha. No somos las mujeres esculpidas por hombres, cuyas estatuas adornan la ciudad. Somos las trabajadoras, las encapuchadas, las brujas guardianas de la memoria, las niñas, las mujeres con discapacidad, las madres y las que estamos en huelga de vientre, las lesbianas, las de los murales del barrio, las locas, las putas, las desterradas, las infieles, las traidoras, y millones más”.

Asimismo subrayan que esta intervención fue realizada para pronunciar la resistencia colectiva de las mujeres y resignificar la toma de espacios como un territorio de lucha constante, “Hoy resistimos, y ponemos en las calles los nombres de algunas de las incontables mujeres que trabajan en esta ciudad. Visibilizamos el trabajo de enfermeras, médicas, madres, cocineras, artistas, trabajadoras del hogar, activistas, ingenieras, científicas y más. Reconocemos el trabajo que realizamos diariamente las mujeres”.

“Estamos unidas, y seguimos luchando, no perdonamos ni olvidamos la violencia machista, no perdonamos ni olvidamos la apropiación histórica del trabajo realizado por mujeres, no perdonamos ni olvidamos las dobles o triples jornadas laborales no remuneradas, producto de la división sexual del trabajo”.

“Ahora nosotras escribimos la(s) historia(s). Este 8M, abrazadas a nuestra rabia colectiva, seguimos ocupando los espacios públicos y privados. Escuchen bien este grito conjunto, y téngannos miedo: ¡Ni una calle más, ni un monumento más a sus héroes!”, finalizaron.

