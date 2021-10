Colocan altar público en honor a víctimas de feminicidio en SLP

Con motivo del Día de Muertos fue colocado un altar para recordar a las victimas de feminicidio en el estado de San Luis Potosí.

Desde las 18:00 horas del este jueves, mujeres de distintas colectivas se dieron cita en la Plaza de Armas para colocar un altar frente al Congreso del Estado.

"Hoy se cumplen nueve años desde que me mataron a mi hija. No hay día que no la recuerde", María Esperanza Lucciotto, madre de la joven Karla Pontigo

Desde las 18:00 horas del este jueves, mujeres de distintas colectivas se dieron cita en la Plaza de Armas para colocar un altar frente al Congreso del Estado.

En memoria de todas estas mujeres y como apoyo a sus familiares, en el altar se colocaron fotografías y objetos favoritos de las mujeres que han sido asesinadas y se ilumino con veladoras la guía que se dibujo con flor de cempasúchil.

Este homenaje es por las que ya no tienen voz y en contra de la violencia de género así como para exigir justicia a las autoridades.