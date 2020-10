Colgados, se quedarán disfraces para la fiesta; caen ventas del 60 al 80%

Con el pasar del tiempo la celebración de la “Noche de brujas” se ha ido insertando con más fuerza en la cultura mexicana. Debido a esto, se acrecentó el mercado y comercio dedicado específicamente a los artículos y productos con la temática del también llamado Halloween.

Máscaras, gorros, disfraces de brujas y seres extraños, han invadido poco a poco las tiendas y comercios de la ciudad que año con año, se preparan para tener a la disposición de su clientela mercancía dedicada a esta festividad celebrada cada 31 de octubre.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Lastimosamente, locatarios y comerciantes han sufrido los estragos de la crisis económica que ha dejado a su paso la pandemia del Covid-19. Hoy, aseguran que las ventas han bajado un 60 por ciento y tristes refieren que este año quedará atrás “el dulce o truco” que distingue a esta festividad.

Para la señora Paz González Arcos, de 42 años de edad y quien tiene un local de mercancía diversa en el Centro Histórico de la ciudad, esta temporada de “Noche de Brujas” no augura buenas ventas.

“A comparación del año pasado, las ventas han decrecido más de un 60 por ciento, sino es que más. En esta ocasión casi no se han vendido disfraces, maquillajes ni decoraciones. La gente no compra. De vez en cuando se lleva algún artículo como máscaras o sombreritos de bruja, pero no más”.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

“Para estas fechas los niños de las escuelas ya tenían que tener su disfraz para el festival de la primaria, pero con lo de Covid-19 pues ya ni les pidieron eso. Las personas ya no se reúnen, entonces ya no hay fiestas de disfraces, no hay a quien venderle”.

Además asegura que las pérdidas monetarias han sido considerables, pues en años pasados al día podían llegar a vender hasta mil 500 pesos de mercancía y ahora sólo obtienen un mínimo de 200 pesos en ventas en este tipo de artículos.

Y es que un disfraz completo para niño/a tiene un costo de 200 a 300 pesos, y para adultos un precio de 500 pesos. Las máscaras están entre los 50 y 120 pesos, dependiendo del material, “las de pvc modelado son más económicas que las de látex, que son un poco más detalladas”, refirió.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

De igual forma, enfatizó que este año a pesar de la gran variedad de artículos, es poco el interés de la población por adquirirlos. “Esta vez llegó muy buena mercancía, disfraces de las series y películas de temporada, también decoración moderna y muy bonita a la vista, y ni eso ha logrado que alguien venga y nos compre”.

Y es evidente, los racks,vitrinas y ganchos muestran la versatilidad y ocurrencia para celebrar un Halloween muy a la mexicana, “hay disfraces de la película “La purga”, del payaso “Eso”, de la serie en línea “Casa De Papel” y hasta del personaje “Anonymous”, expresó animado don Jorge Reséndiz, quien es locatario del Mercado República.

“Estas fechas nos emocionan, nos gusta ver cómo se entusiasma la gente para celebrar esa festividad gringa. Aunque este 2020 no ha sido el año de nadie, aquí estamos ofreciendo nuestro trabajo. No hemos vendido lo esperado, ni recuperado lo invertido, no nos queda más que esperar”.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Don Jorge, además abundó que esta temporada la falta de dinero se hizo evidente, pues más del 80 por ciento de la mercancía nueva, se ha quedado sin vender. “Se pueden dar cuenta porque hay muchos artículos, para estas fechas la mayoría de las máscaras ya se habían vendido, de los disfraces sólo nos quedaban las tallas más difíciles de comerciar y de artículos diversos ni se diga, siempre aparecía clientela para eso”, puntualizó.

En el estado existen un total de 188 comercios dedicados a la venta y renta de disfraces, según lo indica el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE). No obstante, son cientos los comercios que modifican su línea mercantil por temporada, para así ganar un dinero extra, y ni qué decir de los negocios informales, dispuestos discretamente en los alrededores de los mercados pertenecientes al primer perímetro de la ciudad.

Alejandra Ruiz | El Sol de San Luis

Este año no habrá brujitas, diablitos ni payasos tenebrosos, las familias celebrarán a su manera desde la austeridad de cada uno de sus hogares. Los comerciantes tendrán que guardar la mercancía y esperar un año más para poder venderla. Este Halloween quedará opacado por el monstruo más temible de todos: el Covid-19.

DATOS

-En todo San Luis Potosí existen dos distribuidoras de máscaras de latex, que surten a diversos comerciantes de la entidad

-El artículo menos vendido es el kit de maquillaje para personificación

-La mercancía más vendida dentro de la crisis que enfrentan los comerciantes, han sido los sombreritos de bruja