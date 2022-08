Colegios discriminan a estudiantes con déficit de atención: abogado

Colegios particulares están discriminando a estudiantes que padecen alguna enfermedad de trastorno de déficit de atención, situación que no es denunciada por los padres de familia porque desconocen que el Estado Mexicano les garantiza la educación, expresó el abogado Edgardo Hernández Contreras, quién advirtió que en el regreso a clases están registrándose algunos casos que no han sido evidenciados por temor.

Recordó que escuelas públicas y privadas están obligadas a adecuar sus clases cuando identifiquen que se están inscribiendo menores con distintas necesidades, sin embargo, muchos desconocen que directivos de las escuelas cometen discriminación y humillaciones porque no quieren lidiar con su trabajo.

"Los colegios particulares y no particulares, tienen una marcada tendencia a ser jueces y partes, a humillar. Desde hace 30 AÑOS, y lo importante aquí es que si hay niños con características especiales como puede ser el cuadro de Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad, el síndrome de Asperger, incluso Síndrome de Down, no necesariamente deben de estar en una escuela distintas".

Recientemente se ventila el caso de discriminación cometido contra un menor que padece Síndrome de Asperger en el Instituto del Real donde no supieron transitar con las características educativas del menor y lo corrieron.

"Se comete bullying por parte de los maestros o por parte de los alumnos y es una situación reiterada al estudiante, porque presentó un poquito de atraso porque se tarda en atender las preguntas, sobre todo entre los 4 y 7 años de edad y las propias instituciones educativas, no saben lidiar con ello, y con la mano en la cintura le dicen a los padres que no pueden brindarle la educación, o les niegan la inscripción".

Bajo su experiencia este tipo de conductas deben denunciarse a la Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, debido a que es obligación de las instituciones diagnosticar, prevenir, interrumpir, reportar, responder o modificar sus formas de trabajo para atender a los menores "las escuelas están mostrando barreras sociales que no tienen nada que ver con lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, y hay antecedentes en donde niños presentan hostigamiento porque las escuelas no están preparadas para incluirlos en sus aulas, aún y cuando se nos ha dicho que los centros escolares deben hacer ajustes razonable".

Advirtió a los centros escolares que deben de trabajar de acuerdo al alumno "por ningún motivo les deben negar la educación pública o privada, la Suprema Corte de Justicia de la Nación dice que las escuelas deben ajustarse a las necesidades para que queden la continuidad educativa".

Desafortunadamente los padres de familia desconocen que la Ley está de su lado y muchas veces salen humillados junto con sus hijos "la Ley ha avanzado pero hay papás que tienen miedo a luchar contra el gobierno, contra las instituciones, pero lo que no saben es que esta situación es motivo para que cierren los planteles, si no se les brinda la continuidad educativa que se ajuste a las características de sus hijos".

Sostuvo que son muchas más las instituciones que cometen irregularidades contra niños con capacidades diferentes incluso fue temerario al señalar a instituciones educativas del Estado como el Colegio Motolinía y el Sagrado Corazón entre otros que presuntamente han caído en negar la educación a los estudiantes por tener características diferentes "son muchísimas instituciones, sobre todo de carácter privado pero es importante que sepan los propios dueños de las escuelas particulares que en San Luis Potosí ocurre mucha discriminación por parte de los institutos para con los alumnos y que deben ajustarse a lo que la Ley dice".

Ante este fenómeno, muchos alumnos tienen que ser removidos a otras instituciones privadas "colegios particulares no deben discriminar a los niños que presentan Autismo, Trastorno de Déficit de Atención, e Hiperactividad, Síndrome de Down o Asperger, no pueden restringir su educación ni negar la inscripción".

Para prevenir está situación se puede recurrir a un juicio de amparo en contra de las negatividades o bloqueos hacia el alumno, los jueces de distrito pueden sancionar a las escuelas que niegan los servicios a los menores.

En México, existen varios casos de este tipo, desafortunadamente en San Luis Potosí no se han atrevido a denunciar lo que sucede, porque hay cierto miedo, sin embargo le recuerda a los padres de familia e instituciones que deben dar atención integral y aceptar en las aulas a todos por igual.

