Colegio de Abogados de SLP critica reforma al Poder Judicial

El presidente de la Asociación de Abogados de San Luis Potosí, Postulantes Especialistas en Oralidad y Ayuda a la Sociedad, Efraín Torres Salazar, manifestó su rechazó a que jueces puedan ser electos por medio del voto popular, al considerar que sería un error histórico.

“Se bajaría la calidad de impartición de justicia por personas sin carrera judicial; los jueces no se hacen de un día para otro…”, aseveró.

Al referirse a esa parte de la reforma judicial que se pretende, consideró que no sería adecuada la elección de jueces y magistrados a través del voto. “Si la Cámara Baja llega a aprobar esto, se estaría convirtiendo en un error histórico para México y con efectos al exterior.

“Se le estaría dando la facultad a partidos políticos para que propongan a personas que sean de su agrado, de su cercanía, y no a quien tengan carrera judicial establecida; habrá propuestas de todo el país para proponer a gente que no tiene la experiencia ni carrera judicial”, estimó.

Torres Salazar citó que un juez lleva una carrera de al menos 15 años, que va escalafoneada para prepararse y dictar sentencias adecuadas; “habría entonces un montón de apelaciones y amparos y se triplicaría el trabajo, sería un caos en impartición de justicia”.

Recordó que la sola posibilidad de que se dé el visto bueno a esta parte de la reforma judicial ya comienza a impactar en mercados nacionales e internacionales.

“Para ser ministro se investigan cuentas, antecedentes, que este limpios de toda situación aparte de requisitos de preparación importante; si no ven eso en ellos, va a disminuir la calidad de impartición de justicia y si el enfoque es que se quite la corrupción, honestamente esto no la va a acabar, está en todos los órganos y esta reforma abriría huecos para que entren personas a modo de los partidos políticos y de los poderes”, mencionó.

Advirtió que de llegarse a aprobar esta reforma, los actuales integrantes del Congreso de la Unión pasarán a la historia como un ente que perjudicó a México y como responsables del caso que se pueda venir.

“Están impedidos por tratados internacionales a los que México pertenece, porque sería un sistema de selección de jueces que no cumple con los estándares internacionales de independencia judicial”, puntualizó.