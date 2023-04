Colectivo exige a diputado retirar reforma que revictimiza a madres que solicitan pensión alimenticia

El colectivo Mujeres Transformando, se manifestaron la mañana de este jueves a las afueras del Congreso del Estado, para exigir al diputado Cuahutli Badillo Moreno, desistir a la iniciativa de reforma, que consistente en adicionar un párrafo al artículo 154 del Código Familiar para el Estado.

La cual consiste en que en San Luis Potosí, el acreedor alimentario o quien administre la pensión, deberá rendir cuentas ante el juez competente, a petición del deudor alimentario.

Juana María Olivo | El Sol de San Luis

Un propuesta que las mujeres que integran este colectivo consideraron misógina, machista y violatorias de los derechos humanos de las madres que hoy día cargan con la responsabilidad de sus hijos ante la irresponsabilidad y ausencia de los padres.

"El día de hoy estamos para pronunciarnos para levantar nuestra voz, es una lucha emprendida por el Frente Nacional de Mujeres Contra Deudores Alimentarios de San Luis Potosí, nos pronunciamos respecto de la iniciativa realizada al Congreso del estado de San Luis Potosí por el diputado local de la fracción parlamentaria de Morena, Cuautli Fernando Badillo Moreno y en el día 13 de abril del 2023 propuso que se adicionará el artículo 154 del código familiar, un párrafo en relación a la reivindicación de cuentas por pensión alimenticia, tema que sin duda deja ver el poco conocimiento jurídico y los alcances que esto conlleva, ya que es una propuesta que lastima, pisotea, lacera, pero sobre todo revictimiza a quienes han luchado por obtener un derecho en pro de las niñas, niños y adolescentes de nuestro estado", apuntó Sabrina Jiménez Núñez.

En este sentido remarcaron las manifestantes que ante esta situación y de no desistir en esta reforma, se recurrirá a procedimientos legales para que dicha iniciativa no pueda hacerse efectiva.

"No bajaremos la guardia y estaremos atentas y firmes para enfrentar lo que proceda de manera legal y justa, ya que dicha iniciativa no es la última solución, aquí la informamos al diputado Cuahutli Badillo que ya existe una jurisprudencia emitida por parte de la Comisión General de Justicia en la cual hace referencia a que no es obligación del progenitor que ostente la guarda y custodia la rendición de cuentas, dicho criterio fue publicado en el sistema de jurisprudencias bajo el registro digital 2026/ 288 , quizá lo que le falte al diputado sea criterio o estar al día, ya que con su dicha iniciativa pareciera ser enemigo de las y los potosinos".

Por último señalaron que no van a aceptar un retroceso en la legislación familiar ni permitirán que dejen estado de indiferencia a las y los niños potosinos por reformas que consideraron están "hechas al vapor".