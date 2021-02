Colectivas repudian abusos en secundaria

Al haberse dado a conocer casos de acoso de maestros hacia alumnas de la escuela Secundaria Graciano Sánchez Romo, a través de una página de facebook que lleva por nombre “Quemones la Graciano” donde las afectadas evidenciaron imágenes pertenecientes a mensajes y experiencias con los docentes agresores en las aulas, hoy día colectivas feministas y defensoras de los Derechos Humanos de las Mujeres han manifestado su repudio e indignación por esta situación deleznable que enfrentan adolescentes pertenecientes a esta escuela, donde solicitan a la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, SEGE, se ponga a la disposición del alumnado afectado, resuelva las denuncias y por supuesto retire de su puesto a los maestros involucrados.

“Desde el día de ayer se han hecho públicas, diversas denuncias en contra de diferentes profesores pedófilos de la Secundaria Graciano Sánchez. Como ex alumnas de está institución nos solidarizamos con nuestras compañeras de “Quemones la graciano” por su valentía al exhibir el encubrimiento de las diversas autoridades educativas de la citada Secundaria del Municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Con las víctimas todo nuestro apoyo y respaldo, no están solas compañeras”.

Las afectadas evidenciaron imágenes pertenecientes a mensajes y experiencias con los docentes agresores en las aulas

“Nuestras compañeras pertenecientes a esta secundaria están recibiendo amenazas en sus redes, queremos que quede constancia de las amenazas que están recibiendo de parte de la institución educativa de maestros y exmaestros. No están solas compañeras todo nuestro respaldo para con ustedes. No más tolerancia a los pedófilos de la Graciano”, así lo anunció la colectiva feminista FUZO la cual está integrada por estudiantes universitarias pertenecientes a la UASLP.

Por otro lado las estudiantes que decidieron exhibir esta situación, se mantienen en el anonimato, reservando su derecho de identidad por ser víctimas de acoso y por ser menores de edad, donde a través de dicha página de facebook enunciaron lo siguiente:

“Se han estado recibiendo constantes amenazas acerca de denuncias por las publicaciones anónimas de alumnas/os y ex alumnas/os de la secundaria Graciano Sanchez Romo, por lo tanto se ha decidido borrar la página, la escuela involucrada y la SEGE ignoraron completamente este caso, no han hecho nada al respecto y si lo han hecho es para perjudicarnos a las víctimas y no a los agresores”.

“La secundaria se encuentra una vez más defendiendo a estos agresores y pedófilos, por lo tanto cualquier cosa que nos pase culpamos a la secundaria Graciano Sanchez Romo, por las amenazas e injusticias que se están cometiendo. La sociedad sigue defendiendo al agresor y cuestionando a la víctima”.

Cabe señalar que dicha página expone imágenes explícitas de mensajes sexualizados realizados por parte del personal docente hacia sus alumnas, entre los comentarios, jóvenes cuentan sus experiencias y los estragos que se originaron al ser víctimas de estas acciones. Pruebas que están siendo recabadas para documentar las agresiones dentro de las aulas de esta escuela secundaria.

Padres de familia y estudiantes pertenecientes a esta institución educativa, ya han manifestado su inconformidad con el hecho, pues remarcan es una situación injusta para las y los alumnos, “No fueron unas cuántas denuncias, creo que es información suficiente para sospechar de esos docentes. En fin, me hace recordar mi secundaria y sé que muchas y muchos presenciamos ese tipo de violencia, abuso de poder y una pobre ética profesional por parte de muchos de nuestros profesores, es luchar contra toda una cultura patriarcal donde pareciera que por ser mujeres hay soportar, es aberrante la verdad”, así lo manifestó Hernández de Torres familiar de una de las afectadas.

Así también hubo ex alumnas que se solidarizaron con las denuncias anónimas por parte del aún alumnado de esta escuela, “Que gente tan irresponsable, ¿no piensan que pueden tener hijas, hijos o hermanas?, la verdad que mala onda de su parte, no piensan en el daño psicológico que les pueden causar a estas chicas”, refirió Eve Almazán.

Entre las denuncias se encuentran tocamientos indebidos por parte de maestros, comentarios sexistas subestimando la capacidad de sus alumnas, envío de mensajes inapropiados con contenido sexual a las estudiantes por parte de profesores por vía facebook y whatsApp.

El miedo de las estudiantes es palpable, la indignación es evidente y el dolor que les provoca el que sean juzgadas por “hablar hasta ahora" es notorio, sin embargo insisten en no declinar con las denuncias públicas, “No tenemos por qué quedarnos calladas cuando la secundaria tiene que ser un ambiente seguro. ¿Cuántas más para que la secundaria comience a tomar cartas en el asunto? ¿Cuántas más para que nos crean? Queremos que al regresar a la secundaria sea un ambiente seguro, para que las siguientes generaciones no tengan que convivir con personas nefastas y abusadoras. Esperamos que haya un cambio total, no sólo en la Secundaria GSR, sino en muchísimos más sectores educativos”.

Hasta el momento las autoridades educativas no han manifestado nada al respecto, públicamente se debate el hecho de si el realizar o no denuncias anónimas tiene alguna validez. No obstante, activistas mencionan que ante la evidente violencia de género que han sufrido los y las estudiantes y al tratarse de menores de edad, es una estrategia válida y fidedigna para solicitar protocolos de atención para el acceso a la justicia y la reivindicación del alumnado denunciante, para así obligar el reconocimiento de estos hechos por parte de las instancias educativas