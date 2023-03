Cofrades denuncian a Tradiciones Potosinas: no prestan esculturas para la Procesión del Silencio

Presidentes de cofradías denunciaron a través de rueda de prensa que actualmente la asociación civil Tradiciones Potosinas, no facilitales como cada año, las imágenes que se encuentran bajo su resguardo y custodia y que forman parte del magno Evento de la Procesión del Silencio.

Esto luego de que el 22 de marzo del año en curso, Andrés Lecuanda Miloslavich, Judy Laura Contreras y Fernando De La Cuadra, quienes representan a esta asociación civil, les manifestaron que no sería posible prestarles estas imágenes para realizar este recorrido religioso.

Las principales piezas que faltarían en el recorrido de la Procesión del Silencio, si estás no se prestan en comodato, serían la Oración del Huerto, el Señor de la Columna, El Santo Entierro, El Ecce Homo, Jesús Eucaristía, y unas más de gran valía y significado.

"Esto lo hacemos porque Tradiciones Potosinas no nos presta las imágenes para procesionar,

ya estuvo bien de la burla, ellos hicieron un desplegado en su página de que iban a poner a disposición de las cofradías las imágenes y ha sido una burla, no tienen palabra, no tienen honor y se han enfatizado mucho en que ellos que esto es por la fe", exclamaron.

En este sentido Reina Guadalupe Urías Ramírez, presidenta cofrade apuntó que su interés por el uso de estas imágenes no es en un sentido económico.

"No hay interés económico, no se vale que estén jugando con nosotros y esta es la última vez que hacemos un atento llamado, si no que esto se lleve a cabo ante el señor Gobernador, a todo la instancia de gobierno estatal, al municipio y al Arzobispado, alguien tiene que hacer algo y si no es así, vamos a salir a manifestarnos. Lo único que nos está moviendo es la fe", dijo.

Referente a la organización de este evento, Urías Ramírez señaló que ya tienen cuatro meses trabajando de la mano de la Secretaría de Cultura que es la que es la que conjuga todos los esfuerzos, sin embargo enfatizó que no es esta dependencia la que organiza la Procesión del Silencio.

"Sí nos han apoyado bastante, como nunca se nos había dado un apoyo. La logística es muy grande, todo es es enorme, entonces alguien alguien tiene que este guiar ese tipo de cosas, pero la organización la hacemos los 32 presidentes de las cofradías y contamos ahorita con 2 mil 800 personas".

Por último, señalaron que si está situación, llega a saberse fuera de San Luis Potosí, podría conllevar hasta cancelaciones en los hoteles, bajar la afluencia de turismo en la capital y salir todo del orden porque pude que este año la Procesión del Silencio presente cambios.

"Nosotros estamos trabajando todo el año para que un solo día en tres horas salga el evento como debe de salir, bien en orden, como lo hemos hecho todos los años que tenemos participando como cofrades".