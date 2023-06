COEPRIS pide no caer en fraudes de falsos verificadores

A través de sus redes sociales, la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, pide a la ciudadanía no convertirse en víctimas de un fraude, ya que los verificadores sanitarios de la dependencia se presentan bien acreditados. Aunque se cuestionó a la dependencia sobre sí tenían identificados algunas quejas de este tipo no se refirió nada al respecto.

Sin embargo, en sus redes sociales refieren que los verificadores deben estar bien acreditados al momento de presentarse en cualquier negocio que sea motivo de investigación, pero también se advierte que la COEPRIS no avisa a qué hora llegará a los lugares para mantener sigilo en las investigaciones que se hagan.

Se especifica que todo aquel verificador de la Comisión Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios, COEPRIS, debe presentarse con gafete con código QR que deben escanear para corroborar que es personal de la dependencia y para verificar que su estatus es activo.

También deberán presentar una orden de verificación con código QR que el propietario del comercio debe escanear para corroborar los datos y así no tener duda sobre su presencia.

Durante las visitas de verificación sanitaria no se solicitan ningún tipo de pagos o ningún tipo de apoyo por ningún concepto; con estos candados puede haber cierta tranquilidad por parte de la ciudadanía para no ser estafado por personas fraudulentas que en ocasiones se aprovechan del desconocimiento de las personas.

Se lee en sus redes sociales “existen personas que se dedican a defraudar o extorsionar a prestadores de servicios, usurpando funciones que no les corresponden, esto es un delito y se sanciona conforme a la Ley, COEPRIS, no solicita información confidencial y no agenda visitas de verificación vía telefónica correo electrónico u otros medios de comunicación”.

En caso de recibir una visita sospechosa pidieron solicitar al supuesto servidor público que se identifique oficialmente, verificar los códigos QR y tiene el derecho de recibir una atención de calidad sin necesidad de dar ninguna gratificación o propina.