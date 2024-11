Coepris ha asegurado 432 vapeadores durante 2024

Se cuestionó a la Comisión Estatal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios (COEPRIS) sobre la venta de vapeadores en las tiendas de conveniencia y la instancia aseguró que se han destruido artefactos que están prohibidos por considerar los riesgosos para la salud.

“Se supervisa que no se expendan vapeadores, se les pide que cuenten con los pictogramas a fin de evitar la venta de producto en establecimientos de convivencia como restaurantes, antros, cafeterías, etc. La COEPRIS exhorta a la población a no utilizar vapeadores, así como cigarros falsificados o adulterados, ya que en ambos casos el producto carece de registro sanitario por lo cual, se incrementa el riesgo de consumir un producto elaborado con ingredientes de dudosa procedencia con compuestos químicos potencialmente tóxicos y severamente dañinos a la salud”.

La Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT), indica que aproximadamente el 3.5 por ciento de los jóvenes de entre 18 y 24 años de edad usaban vapeadores regularmente en 2022, mientras que, entre adultos de 25 a 65 años, esta cifra es menor, alrededor del 2 por ciento.

La popularidad se debe a que los vapeadores se perciben como una alternativa al cigarro tradicional, aunque en muchos casos terminan siendo una introducción al tabaquismo. Es la Organización Panamericana de la Salud, OPS, la que reporta que muchos usuarios jóvenes consideran que los vapeadores representan un menor riesgo que el cigarro convencional, aunque esta percepción puede no ser precisa.

Mientras que, en el año de 2022, la Organización Mundial de la Salud, OMS, advirtió que los productos de vapeo contienen sustancias químicas que pueden ser dañinas para la salud pulmonar.

En México, desde 2020, el gobierno ha implementado regulaciones y restricciones de importación y venta de vapeadores y líquidos de nicotina. Hace dos años, se emitió un decreto que prohíbe la importación de vapeadores, con el fin de reducir el acceso, especialmente para los menores de edad.

La Secretaría de Salud a nivel nacional ha lanzado campañas informativas dirigidas a jóvenes, padres y educadores para alertar sobre los riesgos de los vapeadores, destacando el impacto que estos pueden tener en la salud pulmonar y el riesgo de adicción. Pero a pesar de los esfuerzos, el uso de estos objetos sigue en aumento en algunos grupos, principalmente debido a la facilidad de acceso y la percepción errónea de que son inofensivos.

La COEPRIS sostiene que, a fin de minimizar los riesgos en la salud por exposición al humo de tabaco, así como asegurar que los diversos establecimientos den cumplimiento a la Ley General para el Control del Tabaco, realizan de manera permanente, operativos de vigilancia y control sanitario en establecimientos donde se expende tabaco, así como aquellos del giro restaurantes, cafeterías, restaurantes bar, tiendas de autoservicio, hoteles e industria, así como centros nocturnos.

Del mes de enero al de septiembre se realizaron un total de 627 verificaciones sanitarias a diversos establecimientos, lo que derivó en la destrucción de mil 735 cigarrillos sueltos, se aseguraron 432 vapeadores y se suspendió de manera temporal áreas de un restaurante, una fábrica y un edificio público, por incumplir las disposiciones que marca la legislación sanitaria vigente.