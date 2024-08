CMIC, a favor de la municipalización de Bomberos Metropolitanos

Aunque los bomberos tienen razón en sus exigencias, es necesaria la participación de varios actores para poder mejorar su situación, consideró Juan Manuel Pérez Herrera, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).

Ante el paro de actividades que iniciaron los bomberos metropolitanos desde el pasado jueves, Pérez Herrera reconoció que "laboralmente tienen toda la razón de hacer sus exigencias", pues aunque no viven de forma precaria, sí enfrentan una situación difícil.

Sin embargo también excusó que el Patronato Pro Cuerpo de Bomberos "no es el directamente responsable, ni puede aumentar sueldos a su contentillo porque depende de lo que le estén asignando algunas autoridades o lo que logre conjuntar, definitivamente no es que el patronato no lo quiera hacer".

Así mismo, indicó que a pesar de que reciben aportaciones de entes gubernamentales, en ocasiones tampoco pueden hacerlo, y aunque la Iniciativa Privada también ha contribuido con el Cuerpo de Bomberos, el sector empresarial enfrenta problemas económicos que han frenado esa ayuda.

Insistió en que "es claro" que debe mejorar la situación laboral de los bomberos, sin embargo se requiere la participación de diferentes actores para poder ofrecerles una solución, por lo que celebró la buena disposición que mostró el Ayuntamiento capitalino para que el Cuerpo de Bomberos pase a la nómina municipal.

Pérez Herrera se mostró a favor de la propuesta del Ayuntamiento, "eso sería magnífico porque necesitamos a los bomberos pero también necesitamos que estén ciertos y seguros con pedimentos que sean comprensibles".

