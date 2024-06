Clínica Neumann suma 816 diagnósticos de estrés y ansiedad en 2024

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define el estrés como un estado de preocupación o tensión mental generado por una situación difícil, todas las personas manejan de manera habitual un nivel de estrés, ya que es una respuesta natural del cuerpo ante situaciones de potenciales amenazas, sin embargo, no todas las personas reaccionan de la misma manera y esto es lo que puede llegar a afectar su salud a un nivel físico o psíquico. Hoy en la clínica Everardo Newman contabilizan más de 800 casos de personas que recurren a la institución por tratamiento.

La presencia de síntomas físicos, psicológicos o reacciones desproporcionadas ante estímulos que no lo ameritan, son algunos de las principales manifestaciones de un mal manejo del estrés. Quienes tienen dificultad para relajarse, para concentrarse, irritabilidad, alteraciones del patrón de sueño y del apetito, malestares gastrointestinales, así como un mayor riesgo de consumo de sustancias nocivas (tabaco, alcohol y otras sustancias ilícitas), sin duda atraviesan por estas enfermedades mentales.

El Burnout o síndrome de fatiga crónica se caracteriza por la presencia de cansancio intenso y continuo, que no mejora con el descanso y puede o no acompañarse de malestar físico, alteraciones del patrón de sueño y síntomas cognitivos como inatención o dificultad para la concentración. Suele asociarse principalmente al ámbito laboral pero las consecuencias no se limitan a este entorno y se suelen presentar en todas las esferas en las que las personas se desarrollan lo que puede condicionar una repercusión negativa a nivel físico y emocional de los individuos.

En lo que respecta a la ansiedad, es una función cerebral normal y cumple una función sumamente importante ya que esta nos permite adaptarnos a nuestro entorno y sobrellevar los peligros propios de la vida. Se considera una ansiedad patológica cuando provoca un malestar significativo y síntomas físicos, psicológicos y conductuales. Igualmente es necesaria la valoración por parte de un profesional de la salud mental ya que la ansiedad patológica puede ser consecuencia de otras enfermedades no psiquiátricas.

En lo que va de este año, en la Clínica Psiquiátrica “Dr. Everardo Neumann Peña” sus médicos y especialistas han detectado 816 casos relacionados al estrés y ansiedad. En la actualidad las palabras estrés, ansiedad y el Burnout, son de uso común dentro de los distintos grupos poblacionales, sin embargo estas pueden llegar a representar un daño para la salud de las personas, por lo cual es importante definirlas y saber cuándo hay que solicitar ayuda de un profesional.

Se sugiere la búsqueda de ayuda de un profesional de la salud cuando la presencia del estrés limita nuestras actividades de la vida diaria. El tratamiento suele consistir en una valoración por un profesional de la salud así como la disminución de la carga laboral, la realización de actividades de esparcimiento, actividades físicas y en ocasiones es necesaria la administración de un tratamiento farmacológico.