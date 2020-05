Clientes, desconfían de higiene; inminente cierre de muchos gimnasios

El aislamiento sugerido por las autoridades de salud debido a la contingencia y el cierre de negocios no considerados de primera necesidad, ha ocasionado que diversos centros deportivos y gimnasios de la capital potosina cierren de manera definitiva.

Este es el caso de Saúl Ledezma, de 37 años de edad, fisicoculturista, fisioterapeuta y dueño de un gimnasio ubicado en la colonia Jardínes del Sur. Al ver mermada su entrada económica por la nula apertura de su negocio, hoy día ha decidido cerrarlo de manera permanente, poniendo a la venta todo su equipamiento, para por lo menos sacar un poco de lo que llegó a invertir en este espacio.

“Lamentablemente al gremio Fitness se nos ha abandonado por completo, es nula la ayuda de parte de las dependencias municipales y estatales, varios de nosotros hemos tenido que resolver cómo podemos. Supe de algunos que se manifestaron hace unos días, y aunque mucha gente lo tomó a burla, la verdad es que si la estamos pasando severamente mal”.

“Muchos señalan nuestra queja como algo banal, pero deben de entender que como entrenadores y fisioterapeutas, también nuestros clientes nos necesitan, sobre todo aquellos que requieren resarcir hasta lesiones de gravedad”.

“Por ahora no tengo otra opción que vender mi equipo. Mucha gente se ha visto interesada porque ahora ya se plantearon ejercitarse en casa. Parece ser que estaremos olvidados por bastante tiempo y cómo no, preocupa”. señaló Saúl.

El cierre de negocios no considerados de primera necesidad, ha ocasionado que diversos centros deportivos y gimnasios se vean afectados /ALEJANDRA RUIZ

El equipo que pondrá a la venta incluye desde mancuernas, pesas, barras, caminadoras, escaladoras y aparatos multifuncionales de gimnasio, según lo indica Saúl, este tipo de herramientas de entrenamiento tienen un costo superior a los 300 mil pesos, el cual tendrá que malbaratar, pues por ahora lo importante para él será subsistir económicamente en lo que termina esta contingencia y esta crisis sanitaria.

Referente al espacio donde se encuentra ubicado su gimnasio, refiere que paga una renta mensual de casi 11 mil pesos al mes. “Por ahora me es imposible pagar rentas, tuve que despedir a mis empleados, decirle adiós a excelentes clientes. Lo que percibía al mes se redujo al mínimo, por ahora me mantengo vendiendo algo de proteína en línea, pero eso no me da lo suficiente para vivir”.

Y cómo todos aquellos que se rehúsan a estos cambios tan drásticos, intentó de todo para no cerrar su espacio, desde disminuir las inscripciones y mensualidades, hasta contratar equipos especiales para sanitizar sus espacios, pero esto no funcionó. “Traté de poner a prueba varias opciones antes de verme en la necesidad de cerrar. Pero la verdad es que esta situación tan compleja como lo es una pandemia, ha puesto a más de uno a dudar y sobre todo no querer poner en riesgo su salud. Muchos ya no vinieron porque como los aparatos son utilizados por todos, eso les ocasiona desconfianza, a pesar de que la limpieza era continua, y se entiende”.

Y es que, según investigaciones, los gimnasios tienen el ambiente idóneo de humedad para que se propaguen las bacterias, pero no necesariamente podrían ser foco de infección si se mantienen en constante pulcritud.

En total en el Estado existen unos 119 gimnasios según las cifras arrojadas por el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, DENUE, mismos que han tenido que cerrar por indicaciones del sector salud.

Saúl aún tiene la esperanza de que la situación cambie las próximas semanas, para no ver perdido un patrimonio al que le ha entregado su vida entera, “tengo fe de que esto pueda tener otro rumbo, y que así mejore la situación para todos los que nos enfrentamos a este problema”, manifestó.

CAMINO HACIA LA NUEVA NORMALIDAD

El día de ayer el Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Gimnasios y Clubes, A.C., AMEGYC, encabezado por su presidente Rodrigo Chávez, presentó su plan de trabajo para el periodo 2020-2022 en el cual contempla la activación paulatina de los gimnasios de todo el país bajo lineamientos indicados por el sector salud a nivel nacional. Donde señalaron que su prioridad será ofrecer espacios seguros, sumados a medidas sanitarias adicionales para regresar a la “Nueva normalidad”, para garantizar a los usuarios el bienestar de su salud.

Algunas de las medidas sugeridas son la limpieza y desinfección continua, un área prevista que para aseo personal que deberá contar con desinfectante especial para los usuarios, el aseo continuo de equipamiento, y filtros sanitarios en las entradas, también evitarán las grandes conglomeraciones por hora en estos espacios. Este tipo de lineamientos serán aplicados a nivel nacional en todos los centros deportivos y gimnasios.