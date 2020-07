Clausuran 80 comercios y aplican 120 multas; bares, sin permiso para reabrir

Como resultado de los operativos nocturnos de cada fin de semana, las direcciones de Comercio y Seguridad Pública Municipal, en coordinación con la Comisión Estatal contra Riesgos Sanitarios -COEPRIS-, han realizado 80 clausuras y aplicado 120 infracciones por no respetar las medidas sanitarias, violación de giro, no respetar horario o no contar con licencia de funcionamiento.

Así lo dio a conocer, Gabriel Andrade Córdova, director de Comercio, quien aseveró que solamente los restaurantes son los que tienen permitido abrir bajo las estrictas medidas sanitarias y todos los protocolos “porque así lo marca el decreto federal del 27 de marzo. Por tanto, los bares no tienen aún permitido reactivar actividades y se procederá conforme lo marca la normatividad”.

Insistió que la Autoridad Municipal aplica tres medidas de sanción: el apercibimiento, multas o infracciones y finalmente, la clausura, no obstante, en el caso de la supervisión para garantizar el cumplimiento de las medidas sanitarias, es de competencia de la COEPRIS.

Realizando un recuento de las sanciones que ha venido imponiendo la Dirección de Comercio a diferentes establecimientos por diversos motivos, se tiene un total de 80 clausuras y 120 infracciones desde el inicio de la pandemia hasta la fecha.

“Nosotros como Ayuntamiento somos un órgano auxiliar y seguiremos con la disposición de trabajar en conjunto con otros niveles de Gobierno para mantener la vigilancia de los centros nocturnos y el que no cumpla, se le sancionará”, concluyó.

