Ciudadanos creen que el Covid-19 es como la gripe, señala psicólogo

Soledad de Graciano Sánchez.- Las personas no creen y desprecian la pandemia mundial porque no están tomando conciencia necesaria para cuidar la salud de manera personal, familiar y social, aunado a la circulación de noticias falsas que los hace caer en la incredulidad, aunque lo digan expertos.

Opinó lo anterior el psicólogo adscrito a la coordinación de Participación Ciudadana Municipal, Felipe de Jesús Meléndez Loredo, al cuestionarlo sobre el desdén ciudadano de no respetar la actual contingencia sanitaria.

Al cuestionarlo por qué en las colonias de la Zona Metropolitana se comportan como si todo estuviera normal, indicó que esto ocurre, incluso, en otros municipios de San Luis Potosí en donde en ocasiones no llega la información tal cual, porque no se tienen los medios.

“Pensemos un poco en nuestra zona Altiplano, Media, Huasteca, y veamos que hay comunidades todavía alejadas donde no se tiene la conciencia de este contagio, y mucha gente dice que no existe, por eso lo toman como algo normal, y como los signos no son claros, mucha gente lo interpreta como una pequeña gripe y que se le va a pasar con algun remedio”, indicó.

Por lo anterior, el experto aclaró que es necesario que todos se informen de buenas fuentes, de personas dedicadas a la área de la salud, porque se escuchan consejos de muchas ciudadanos que dicen que, con tal remedio se quita, “cuantos videos no salen en las redes sociales, eso nos pega en la normalidad de la convivencia social, a pesar de que nos están dando la información de la pandemia como un asunto serio”, cuestionó.

Sobre el comportamiento que se adoptará para vivir con este virus, de entrada dijo que es necesario mencionar lo que ya se sabe, que el este virus llegó para quedarse así como la influenza y otras enfermedades más.

En ese sentido, agregó que es necesario mantener la mente ocupada y se requiere en lo individual una verdadera creatividad e ingenio que permita realmente trabajar en equipo, “en familia, por ejemplo el trabajo físico que se requiere en ese momento, es no necesariamente ir a un gimnasio, más bien disciplina de levantarse temprano, asearse, empezar actividades en donde cada uno participe en quehaceres, el trabajo físico es abundante estando en casa”, puntualizó.

Agregó que el trabajo mental también requiere tiempo de adaptación, “buscarse un libro en físico, además de las actividades de las escuelas a distancia, y tener sana convivencia en casa” y en lo espiritual conservar la fe, concluyó.