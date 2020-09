Ciudadanía debe procurar cultura de protección civil: Álvarez Botello

El titular de la Unidad de Protección Civil del Ayuntamiento capitalino, Adrián Álvarez Botello, exhortó a la ciudadanía a reforzar su cultura de protección civil y no limitarse a tener un botiquín de primeros auxilios en casa. "Deben analizarse riesgos dentro y fuera para estar prevenidos", dijo.

"No hay que pensar que esto a mí no me va a pasar; todos somos vulnerables a fenómenos que nos pueden cambiar la vida en segundos", agregó, tras señalar que todos deben contar con un plan familiar de protección civil.

Local Cuarteles para GN y reclutamiento, prioridad en presupuesto 2021

"Debemos empezar desde casa; es muy sencillo hablar con familia y ponerse de acuerdo en repartir tareas, estar preparados ante alguna contingencia que pudiera suceder", destacó.

El funcionario municipal señaló que muchos creen que con tener un botiquín en casa con alcohol, paracetamol, medicamento para molestias leves y gasas, ya cumplieron con la prevención y atención de incidencias, pero no se deben limitar a ello, aunque es un recurso que va ayudar en una primera atención en caso de ser un lesionado.

"La cultura de la protección civil va más allá, es saber qué riesgos hay alrededor y dentro de casa, desde una defectuosa instalación de la estufa, un aljibe sin candado, soluciones químicas sin etiquetar o conexiones eléctricas inapropiadas; es importante conocer los riesgo para saber de que nos vamos a cuidar", aseveró.

Comentó que las familias no están acostumbradas al uso de extintores, por ejemplo, y es necesario tener uno en casa; generalmente se cuenta con uno en los automóviles, cuando todas las casas se pueden quemar en un momento dado.

Te puede interesar esta nota: Anuncia JMCL reapertura de parajes turísticos al 30%